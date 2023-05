L’Imec débarque à Liège

Créé dans les années 1980 dans le giron de la KU Leuven, ce centre de recherche et d’innovation vient d’être élu meilleur incubateur mondial. Il va ouvrir une antenne à la Grand Poste, à Liège.

Tous les deux ans, UBI Global, un cabinet d’études suédois, organise le World Incubation Summit. Pour cette édition 2023 qui couvrait les années 2021 et 2022, UBI Global a sélectionné 109 programmes parmi les quasi 2.000 candidats. Elle les a évalués sur base de différents critères dont l’impact du programme sur son écosystème et la performance des start-up.

Dans la catégorie des accélérateurs universitaires, la première place est revenue à l’Imec. Une incroyable reconnaissance du travail accompli par l’institut louvaniste depuis une dizaine d’années. L’Imec (Interuniversity microelectronics centre) est d’abord un centre de recherche et d’innovation né dans les années 1980 dans le giron de la KULeuven. Il représente aujourd’hui plus de 5.000 employés et chercheurs venus du monde entier. Il s’avère une référence mondiale dans le domaine des nanotechnologies et des technologies numériques et, par ricochet, pour l’industrie des semi-conducteurs.

Mais à côté de ces recherches, l’Imec est devenu en 2011 un incubateur tant en externe (Imec.istart) qu’en interne (Venturing) via la création de spin-off. Pas moins de 290 start-up ont été accompagnées depuis le lancement pour 2.800 équivalents temps plein créés et 700 millions d’euros de financement, et 27 spin-off ont été portées sur les fonts baptismaux pour 350 emplois et 350 millions d’euros de financement. Après s’être lancé en 2021 aux Pays-Bas, Imec.istart vient de débarquer à la Grand Poste (photo), le hub d’innovation situé dans le centre historique de Liège.

Ce développement d’une antenne wallonne est le résultat d’un partenariat stratégique avec Noshaq, l’invest liégeois avec laquelle l’Imec a déjà participé sur différents projets d’investissement transrégionaux. Une excellente nouvelle pour les entrepreneurs wallons de la tech et la région liégeoise en particulier.