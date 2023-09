Les salaires vont encore augmenter l’année prochaine (et pas qu’un peu)

Le Bureau du Plan prévoit que les salaires augmenteront encore en 2024. Et la hausse risque d’être substantielle.

Le bureau fédéral du plan a sorti jeudi ses dernières prévisions. Dans ce rapport on peut lire que, par rapport aux prévisions de juin dernier, la croissance de l’économie belge est revue à la baisse de 0,3 point de pourcentage tant en 2023 qu’en 2024. Ce même rapport annonce également que l’inflation, mesurée à l’aide de l’indice national des prix à la consommation, s’établirait à 4,4% en 2023 et à 4,1% en 2024. L’inflation repartirait effectivement à la hausse en novembre pour ne refluer qu’au second semestre de 2024 précise encore le Bureau dans son rapport. Une hausse que l’on doit à l’augmentation récente des prix internationaux du pétrole et du gaz.

Une indexation plus élevée que l’inflation

Or, selon le Bureau du Plan »l’indexation des salaires et des allocations sociales réagit avec un certain retard à l’inflation. Elle serait dès lors nettement plus élevée que l’inflation cette année ». Concrètement cela signifie que les salaires devraient encore augmenter. Et même de façon substantielle puisque le Bureau du Plan prévoit une indexation de 7,8 % pour les salaires dans le secteur marchand en 2023 et de 7,1 % pour le secteur public. En 2024, l’indexation des allocations sociales et des salaires du secteur public devrait être semblable à l’inflation, laquelle ne ralentirait que légèrement pour s’établir à 4,1%. L’indexation des salaires du secteur privé serait, en revanche, plus faible (3,5%). Le salaire brut par personne augmentera lui de 8,6% en 2023 et de 3,9 % en 2024.

Le coût salarial par personne augmente aussi. Il est en hausse de 7,9 % en 2023 et de 4,3 % en 2024. La masse salariale, y compris les cotisations patronales, aura elle augmenté de 9% en 2023 et de 5% en 2024. Et si l’on exclut les cotisations patronales, la hausse est respectivement de 9,7% et 4,6%.

Enfin, l’indice pivot actuel (125,60) devrait être dépassé en septembre 2023 et les deux indices pivots suivants (128,11 en 130,67) en février et juin 2024. Cela signifie que les salaires et les prestations des fonctionnaires augmenteront de 2 % pour chaque dépassement. « Il est même possible qu’avec une inflation légèrement plus élevée l’année prochaine, il y ait trois dépassements en 2024, car l’indice santé flirte avec un nouveau seuil d’ici la fin de l’année. Dans ce cas, les salaires augmenteront encore de plus de 8 % en un an et demi. » précise le Standaard.

Cette hausse des salaires ne devrait cependant pas entraîner une perte d’emploi nette selon les modèles du Bureau du Plan. Il prévoit une baisse du chômage et une création nette de 50 000 emplois en 2023 et de 40 000 en 2024. Mais il ne s’agit-là que de chiffres bruts qui ne tiennent pas compte des effets indirects. Comme un budget plombé, un handicap salarial qui s’aggrave ou une balance commerciale qui reste déficitaire.