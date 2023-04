Le chocolatier Marcolini passe dans des mains sud-coréennes

Le japonais VM2 Holdings, détenu par un fonds sud-coréen, devient le nouvel actionnaire de référence du groupe Marcolini, annonce mardi L’Echo sur son site internet.

L’arrivée de VM2 Holdings s’accompagne d’une sortie du fonds britannique Neo Capital, qui était entré au capital de Marcolini en 2013 contre un chèque de 15 millions d’euros (pour 47% du capital). Exit également François Schwennicke (ex-Delvaux) et Laurent Levaux (Aviapartner) qui sortent eux aussi de l’actionnariat. Ni la part prise par VM2 Holdings ni le montant de la transaction n’ont été communiqués.

Selon L’Echo, l’arrivée du nouvel actionnaire, qui exploite Godiva au Japon, en Corée du Sud et en Australie, permettra au groupe Marcolini de poursuivre son développement en Asie.

Enfin, le chocolatier a signé, il y a un peu plus d’un mois, le rachat d’un bâtiment de 3.500 m2 à Haren, à côté de l’actuel atelier de Marcolini. L’objectif est de regrouper les deux bâtiments et d’agrandir l’ensemble pour en faire de nouveaux bureaux et un atelier flambant neuf. Toujours selon l’Echo, cet investissement de quatre millions d’euros devrait permettre de tripler la production du chocolatier d’ici à l’été 2024.