Delta, un nouveau service personnalisé à 360 degrés pour les investisseurs immobiliers

Ils sont quatre, comme les mousquetaires. Et la fleur au fusil, ils veulent – sans esbrouffe ni naïveté – rien moins que secouer le cocotier immobilier. En ouvrant le marché «trop verrouillé et népotique» à l’investissement privé et institutionnel sur mesure.

On le sait trop peu, mais hormis le résidentiel à la découpe, les plateformes de crowdfunding ou les SIR (sociétés immobilières réglementées), par exemple, il n’existe pour les investisseurs privés que très peu de passerelles vers le marché professionnel. «Et aucune de ces passerelles n’offre une approche sur-mesure, adaptée au profil souvent particulier de celle ou celui qui veut investir. Nous avons fondé Delta Real Estate Advisory pour cela: conseiller et guider des investisseurs nouveaux sur le marché de l’immobilier professionnel belge par le biais d’un service intégré à 360 degrés», motivent de concert les nouveaux partenaires réunis sous la marque Delta.

Le cadre est posé d’emblée. Et s’il est un peu brutal, voire déjà vu, les entrepreneurs qui le portent ont chacun un parcours professionnel étoffé de plus de 10 ans qui justifie déjà de se frotter au marché immobilier belge actuellement en pleine mutation. La conjoncture actuelle, qui rebat les cartes à plus d’un niveau tant du côté de l’offre que du financement de celle-ci n’est d’ailleurs pas pour leur déplaire.

Sur les fonts baptismaux de la très officielle SRL DREAMS – pour Delta Real Estate Advisory Management Strategy -, on trouve Nicolas Deremince (ex-Immobel, Besix RED et Macan Development), architecte de formation, Martin Manzanera (ex-BNP Paribas Real Estate, UrbanLaw et Loyens & Loeff), Nicolas Gendebien (Ex-BNP Paribas Real Estate et KPMG Luxembourg) et Simon Dejemeppe (ex-Eaglestone et ING Belgium).

Expertises croisées, ambition commune

A eux quatre, les nouveaux partenaires cumulent donc des expertises croisées qu’ils compléteront d’un «advisory board». Et leurs carnets d’adresses nourris sont suffisamment complémentaires pour que leur nouveau véhicule, actuellement logé avenue Louise, au sein du Silversquare Bailli, accouche assez rapidement de quelques solides partenariats belges, luxembourgeois voire allemand.

«Mais nous veillerons à protéger la confidentialité des opérations que nous finalisons et des investisseurs qui les portent. Ce sont nos clients qui parleront de nous», promettent déjà les pilotes, conscients que pour bâtir des ponts durables entre les investisseurs et le marché immobilier professionnel qu’ils ciblent, il faudra rester discret et modeste. «Nous agirons exclusivement pour le compte et dans l’intérêt de nos clients. Et nous nous rémunérerons sur la valeur créée par notre travail de fond. Pour y parvenir, nous mettrons en place des solutions sur mesure pour chaque investisseur qui nous fait confiance, quel que soit son profil, en lui offrant une structure dédiée capable de répondre à ses besoins spécifiques», assurent-ils.

Canif suisse

Dans les statuts de la SRL DREAMS, très récemment publiés, figurent en vrac, parmi les services offerts déjà listés, la consultance et la gestion d’entreprises, le développement de stratégies et de programmes d’actions, le management de projets ou la prise et la gestion de participations dans toute affaire, entreprise ou société. Rien moins. «Nous voulons également créer des clubs et des fonds fermés dédiés à des investisseurs qui nous font confiance sur base d’un cahier des charges strict et qui nous permettront de financer rapidement des projets ou des rachats d’actifs à valeur ajoutée que nous jugerions dignes de l’être», ajoute Nicolas Deremince.