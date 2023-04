Deal of the Year: Scission de DEME et CFE

Le 30 juin, l’actionnaire majoritaire Ackermans & van Haaren a extrait DEME, un des leaders mondiaux du secteur des travaux maritimes, du giron de CFE, son entreprise mère.

Les actionnaires de CFE ont reçu une action DEME pour chaque action CFE. L’ancienne action CFE a terminé sa carrière boursière à 106 euros. Elle a été scindée en une nouvelle action CFE d’une valeur de 10 euros et une action DEME d’une valeur de 96 euros. Les deux entreprises sont depuis cotées séparément.

Motivation et cadre stratégique. DEME était depuis longtemps le principal moteur de la rentabilité de CFE, mais sa valeur ne s’exprimait pas pleinement dans le cours de son entreprise mère. Une cotation distincte devait la faire remonter à la surface. De plus, il n’y avait guère de synergies entre DEME et CFE, entreprise de construction et groupe immobilier. Chaque entreprise a été dotée d’un management distinct, d’une stratégie propre et d’un positionnement géographique différent.

DEME a bondi de 9,4% dès son entrée en Bourse pour atteindre un plus haut à 130 euros en 2022. Cette année, l’action a souffert de la détérioration du climat boursier mais la valorisation reste très élevée grâce aux bons résultats et aux perspectives favorables de l’entreprise, notamment en qualité de spécialiste de l’installation de parcs éoliens offshores. La valeur boursière de DEME flirte désormais avec les 3 milliards d’euros.

La nouvelle action CFE a connu des débuts difficiles en Bourse avant de se redresser et de retrouver le niveau dont elle pouvait se targuer au moment de la scission. Le management de CFE souligne que cette CFE résiduelle n’est pas une poubelle et que ses activités dans la construction et l’immobilier restent à même de créer de la valeur actionnariale. CFE pèse aujourd’hui environ 250 millions d’euros en Bourse.

Accompagnement : KBC Securities et ABN Amro. Et ODDO BHF SCA et BNP Paribas Fortis comme conseillers financiers.