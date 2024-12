Corée du Sud: “inspection complète” de tous les Boeing 737-800 après le pire crash sur son sol

La Corée du Sud a lancé lundi une “inspection complète” de tous les avions Boeing 737-800 utilisés par des compagnies aériennes du pays, au lendemain de l’accident de l’un de ces appareils à Muan (sud-ouest) ayant fait 179 morts sur 181 passagers.

Une vidéo du crash survenu dimanche matin, diffusée par la chaîne locale MBC, a fait le tour du monde: on y voit un avion atterrir à l’aéroport de Muan (sud-ouest) sur le ventre, de la fumée s’échappant de ses moteurs, avant de percuter un mur en bout de piste et d’être englouti par les flammes.

Ce Boeing 737-800 de la compagnie low-cost sud-coréenne Jeju Air, en provenance de Bangkok, transportait 175 voyageurs et six membres d’équipage. Tous ses passagers ont été tués, selon le bilan définitif des secours, à l’exception d’une hôtesse et d’un steward.

Les personnes à bord, deux de nationalité thaïlandaise et le reste de citoyens sud-coréens, étaient âgés de trois à 78 ans.

L’identité de 146 des 179 morts a été confirmée jusqu’ici, selon le vice-ministre en charge de l’aviation, Joo Jong-wan, qui a annoncé que Séoul avait lancé jusqu’au 3 janvier une “inspection complète” des 101 Boeing 737-800 utilisés par des compagnies du pays.

Le pays a décrété un deuil national de sept jours et les drapeaux ont été mis en berne, le président intérimaire Choi Sang-mok étant sur les lieux de la tragédie pour une cérémonie de commémoration.

Selon les autorités, la cause présumée du drame est une collision avec des oiseaux, hantise des pilotes, surtout quand il s’agit d’appareils à réaction dont les moteurs peuvent rapidement perdre en puissance ou s’arrêter complètement après avoir aspiré un volatile.

“J’avais un fils à bord”

A Muan lundi matin, un homme et une femme d’âge moyen regardaient à travers les grilles le site du crash où sièges, portes et métal tordu sont toujours éparpillés.

“J’avais un fils à bord de cet avion”, dit à l’AFP un vieil homme attendant à l’aéroport, expliquant que son corps n’avait toujours pas été identifié.

En dépit de la thèse de la collision aviaire, les critiques se focalisent de plus en plus sur l’architecture de l’aéroport.

“Malgré l’urgence, l’atterrissage a été remarquablement bien exécuté”, souligne pour l’AFP Kim Kwang-il, professeur de sciences aéronautiques à l’université de Silla et ancien pilote.

Mais “normalement, il n’y a pas de tel obstacle solide en bout de piste, c’est contre les standards de sécurité de l’aviation internationale recommandés par (…) l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AUESA). La structure en question a fait s’écraser et s’enflammer l’avion”, affirme-t-il.

“La plupart des passagers sont morts à cause de cet obstacle, c’est bouleversant”, déplore-t-il, appelant les autorités aéroportuaires à rendre des comptes.

Sur le plan de l’enquête, les boîtes noires — l’enregistreur vocal du cockpit et l’enregistreur de données de vol — ont été retrouvées dimanche.

L’Agence nationale de sécurité des transports des Etats-Unis a elle composé “une équipe d’enquêteurs américains”, incluant Boeing, pour “aider” les autorités sud-coréennes.

SEOUL, SOUTH KOREA – DECEMBER 29: People watch the news regarding the plane crash at Seoul station on December 29, 2024 in Seoul, South Korea. A plane carrying 181 people, Jeju Air Flight 7C2216, crashed at Muan International Airport in South Korea after skidding off the runway and colliding with a wall, resulting in an explosion. Early reports said that at least 23 people had died. (Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images)

Même modèle, nouvel incident

Lundi matin, un autre Boeing 737-800 de Jeju Air a rencontré un problème lié au train d’atterrissage, déjà mis en cause dimanche.

“Le commandant de bord a communiqué avec le contrôle au sol et, après avoir pris des mesures supplémentaires, le train d’atterrissage s’est remis à fonctionner normalement. Cependant, il a été décidé de retourner à l’aéroport” de Gimpo (nord-ouest) peu après le décollage, a relaté à la presse Song Kyung-hoon, un responsable de la compagnie.

Le crash à Muan est le premier accident mortel pour Jeju Air, qui a présenté ses “sincères excuses”.

Le secteur du transport aérien sud-coréen est considéré comme globalement fiable par les experts, de tels drames étant très rares.

L’accident le plus meurtrier à avoir eu lieu en Corée du Sud était jusqu’à dimanche le crash sur une colline près de l’aéroport de Busan-Gimhae d’un Boeing 767 d’Air China en provenance de Pékin, qui avait fait 129 morts le 15 avril 2002.