Contrat de gaz, tarif social, indexation des loyers, augmentation salariale… ce qui change ce 1er octobre

Plusieurs changements importants sont prévus dès le début du mois prochain. Le point sur ce qui change ce 1er octobre.

Des contrats de gaz naturel plus clairs grâce à un indice unique

La Belgique disposera d’un indice unique pour le prix de référence du gaz naturel. Le consommateur devrait y voir plus clair lorsqu’il doit choisir un contrat de gaz naturel.

Un contrat de gaz naturel reprend une formule tarifaire complexe, basée sur différents paramètres. Parmi ceux-ci, l’indice de prix retenu par le fournisseur pour calculer la facture. Cet indice est variable et suit les prix pratiqués sur les bourses d’échange de gaz. En Belgique, deux services de négoce de gaz coexistent pour le moment. Le « ZTP notional » et le « ZTP physical » ont longtemps répondu aux diverses préférences des parties sur le marché de gros. Dans un souci de clarté, Fluxys, le gestionnaire du réseau gazier, a décidé de fusionner ces deux services « pour tenir compte de la nouvelle dynamique sur le marché de gros ». Cette démarche permettra de passer à un système plus simple où tous les volumes de négoce de la zone de marché belge et luxembourgeoise sont regroupés en un seul point: le ZTP. La fusion a été approuvée par la Creg. Grâce aux bonnes connexions du réseau belge à toutes les sources pour le marché de l’Europe du Nord-Ouest, l’indice ZTP était en moyenne 14 % plus bas que l’indice TTF néerlandais l’année dernière.

Les pharmaciens pourront administrer le vaccin contre la grippe

Jusqu’au 31 décembre, les pharmaciens pourront administrer le vaccin contre la grippe, en parallèle aux médecins généralistes. Vous pouvez y aller sans prescription d’un médecin traitant. Pour le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke, à l’origine de la mesure, l’objectif est d’augmenter la couverture vaccinale de la population, encore trop faible en Belgique, en particulier pour certains groupes à risques.

« Dans 11 pays européens qui nous entourent, comme la France ou l’Allemagne, la vaccination contre la grippe par les pharmaciens est autorisée depuis longtemps. Nous constatons que la couverture vaccinale est plus élevée dans ces pays, précisément parce que les pharmaciens ont de nombreux contacts avec la population », a souligné Frank Vandenbroucke.

La marque Thalys disparait, au profit d’Eurostar

Le 1er octobre marquera la fin de la marque Thalys, du nom des célèbres trains à grande vitesse rouges ayant relié Bruxelles à Paris dans un premier temps et qui ont ensuite vu le réseau de villes desservies s’étendre vers les Pays-Bas et l’Allemagne. Il faudra désormais s’habituer à appeler ces trains des Eurostar.

Un nouveau site internet et une nouvelle application mobile verront le jour à la mi-octobre. Un nouveau programme de fidélité sera également lancé. Des équipes supplémentaires seront en outre déployées dans les gares et au sein du service à la clientèle afin d’informer les voyageurs, qui devront s’habituer à lire « Eurostar » à côté de la destination Paris-Nord ou Bruxelles-Midi sur les tableaux d’affichage, reconnait-on au sein de l’entreprise ferroviaire.

Les sachets de nicotine interdits en Belgique

Les sachets de nicotine ne pourront plus être commercialisés en Belgique, en vertu d’un arrêté royal pris en mars dernier. Les sachets de nicotine, souvent aromatisés peuvent être placé sous la lèvre supérieure pour permettre la diffusion de nicotine dans le sang. Le taux de nicotine de ce produit sans tabac peut atteindre jusqu’à 90 mg, soit près de neuf fois le taux d’une cigarette normale. Plusieurs études scientifiques ont souligné les dangers de ces « pouches » de nicotine, en particulier pour les jeunes. Ils contiennent en effet suffisamment de nicotine pour provoquer une dépendance et avoir un effet néfaste sur le cerveau.

Les policiers seront augmentés

Les policiers bénéficieront d’une augmentation de salaire pour la première fois depuis la réforme des polices.

Cette décision émane d’un accord conclu il y a plus d’un an et demi entre la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) et les syndicats de police, et qui aurait dû entrer en vigueur le 1er janvier. Cependant, lors de l’élaboration du budget 2023, le gouvernement a décidé de reporter sa mise en œuvre et de l’étaler dans le temps. Au 1er octobre, les agents recevront donc 45% de l’augmentation salariale convenue. Deux nouvelles augmentations auront lieu en octobre des deux prochaines années. Par ailleurs, les policiers toucheront, aussi à partir du mois d’octobre, une prime pour le télétravail semblable à celle qui s’applique aux fonctionnaires fédéraux.

Le tarif social pour le gaz naturel augmente

Les tarifs sociaux, d’application au quatrième trimestre 2023, augmenteront de 9,6% pour le gaz naturel alors qu’ils reculeront en moyenne de 2% pour l’électricité, a rapporté la Creg, la commission de régulation de l’électricité et du gaz.

Dès le 1er octobre, le tarif social pour le gaz passera à 4,902 centimes par kilowattheure, TVA comprise. Celui-ci restera actif pour tout le quatrième trimestre de 2023. Pour l’électricité, le tarif social (monohoraire), par exemple, s’établira à 21,568 centimes par kilowattheure, TVA comprise, un niveau au plus bas depuis deux ans. Le tarif social est un prix réduit pour certaines catégories de personnes ou de ménages aux revenus modestes ou bénéficiant d’un appartement social.

Les loyers des logements énergivores à nouveau indexables en Flandre

Les propriétaires de logements disposant d’un faible score PEB (performance énergétique des bâtiments) pourront à nouveau indexer leur loyer en Flandre. L’indexation avait été gelée l’année dernière pour protéger les locataires des prix élevés de l’énergie, mais le pic de la crise énergétique est passé, estime le gouvernement flamand. Le gel des indexations de loyers des logements énergivores prendra aussi fin en Wallonie dès novembre, tandis que la Région bruxelloise n’a pas encore pris sa décision.

Les propriétaires de logements sans certificat de performance énergétique ou bénéficiant des labels E ou F ne peuvent plus indexer les loyers depuis le 1er octobre 2022. Concrètement, un locataire qui a payé 800 euros par mois pour un logement mal isolé en octobre 2021 paiera 832 euros à partir d’octobre. Sans la correction, le loyer s’élèverait à plus de 925 euros.

Une réduction ONSS en Flandre à l’embauche de personnes au chômage depuis deux ans

Toute entreprise installée en Flandre pourra bénéficier, dès le 1er octobre, d’une réduction des cotisations à l’ONSS en cas d’embauche de travailleurs au chômage depuis au moins deux ans. La mesure a été approuvée en juin dernier par le gouvernement flamand, sur l’initiative du ministre de l’Emploi Jo Brouns.

Concrètement, en cas d’embauche de personne au chômage depuis au moins deux ans, les entreprises installées en Flandre peuvent bénéficier d’une réduction des cotisations patronales à la sécurité sociale de 1.000 euros par trimestre, pour un montant maximum de 4.000 euros par travailleur. La réduction peut être accordée pour tous les employeurs, sans restriction quant au type de contrat de travail. Le gouvernement flamand souhaite par cette mesure encourager financièrement les employeurs à engager des personnes éloignées du marché du travail sur une longue période. Une étude du VDAB, l’agence flamande pour l’emploi, rapporte en effet qu’en 2022, le taux d’entrée vers le marché du travail était de 16,2% pour les personnes sans emploi depuis moins d’un an et de 3,3% pour les personnes à la recherche d’un contrat depuis plus de deux ans.