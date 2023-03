Budget fédéral : « Les investisseurs nous donnent le bénéfice du doute pour l’instant »

L’Agence de la dette a adressé à son tour un avertissement aux députés à propos du déficit budgétaire de la Belgique. La situation est sous contrôle mais la Commission européenne et les agences de notation financière vont se faire plus pressantes, ont expliqué les directeurs Jean Deboutte et Maric Post à la commission des Finances de la Chambre.

« Les investisseurs nous donnent le bénéfice du doute pour l’instant », a fait remarquer M. Deboutte. « Mais il y a une limite à ce qu’on peut utiliser pour convaincre les investisseurs que tout se passe bien ».

Note dégradée

Fitch a dégradé la note de la Belgique récemment tandis que Standard & Poors l’a confirmée. Selon l’Agence de la dette, cette relative stabilité est due entre autres à la confiance des investisseurs dans le fait que « la Belgique a toujours pris en temps utile des mesures par le passé ».

A l’instar du gouverneur de la Banque nationale la semaine passée, l’Agence de la dette met en garde contre une détérioration de la situation si une crise survenait.

L’Agence de la dette a dressé un tableau contrasté de la situation belge. Grâce à une gestion prudente de la dette au moment où les taux d’intérêts étaient bas, l’impact de celle-ci a pu être limité. Mais les prévisions des années à venir assombrissent le tableau et le déficit public de la Belgique risque de décrocher par rapport aux moyennes européennes.

« Le choc de la hausse des taux a été assez brusque mais ne devrait pas arriver tous les jours. Ce qui est différent, ce sont les déficits budgétaires. Avec la stratégie de gestion de la dette, on a limité le refinancement de la dette à taux élevé mais ce qui est nouveau, c’est le déficit budgétaire qui doit être financé à un taux nouveau », a souligné M. Deboutte.