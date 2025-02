Au-delà du bitcoin, des investissements crypto ultra-risqués

Les “memecoins”, ces cryptomonnaies ultra-spéculatives dopées depuis trois mois par l’élection de Donald Trump, sont en train de s’effondrer. Et avec eux, les économies de certains spéculateurs.

Ballotées entre les promesses pro-cryptos de Donald Trump depuis sa réélection et ses annonces tous azimuts qui ébranlent l’économie mondiale, les devises numériques connaissent ces derniers mois des variations brutales, qui affectent une armée de petits et gros investisseurs.

Ces montagnes russes touchent tout particulièrement ces memecoins, des cryptomonnaies sans utilité économique, lancées ex nihilo sur l’engouement autour d’une personnalité ou d’un phénomène viral sur internet.

“Conflits d’intérêt”

Rien à voir avec le bitcoin, la devise numérique la plus importante, la plus sérieuse et qui vole de record en record depuis l’élection de Trump: il s’agit, avec les memecoins, de lancer une monnaie à destination de la communauté crypto juste pour s’amuser et spéculer.

Le week-end dernier, ce sont les menaces commerciales de Donald Trump contre le Canada et le Mexique qui ont provoqué leur débâcle. En panique, leurs détenteurs se sont tournés vers d’autres valeurs. Ce jour-là, le bitcoin a résisté, ne perdant que 6%, porté par la légitimité offerte par Donald Trump, qui prévoit d’instaurer une réserve nationales dans cette devise.

Mais l’ether, une crypto pourtant jugée crédible, a perdu 26%. Et les memecoins tout autant. C’est “une bulle”, juge Larisa Yarovaya, de la Southampton Business School, en Angleterre. Et “si elle éclate, l’effet de contagion pourrait se répandre dans l’écosystème crypto et au-delà”, prévient-elle.

Elle met en garde contre “les individus puissants” qui “peuvent facilement exploiter la confiance de leurs partisans pour un gain personnel, menant à de sérieux conflits d’intérêts”. Dans son viseur, Donald Trump, qui a lancé son propre memecoin, le “Trump”, juste avant son investiture, posant de sérieux problèmes d’éthique à un moment ou la crypto-sphère était à l’affut du moindre signe de sa part.