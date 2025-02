Administration Trump: le personnel en période d’essai est remercié

Le gouvernement Trump a commencé à limoger certains employés de l’administration fédérale, selon le Washington Post, le président américain ayant fait de la réduction des dépenses publiques un axe majeur de sa politique.

Une employée du bureau chargé des fonctionnaires fédéraux (OPM) a confirmé à l’AFP – sous condition d’anonymat – avoir été licenciée ce jeudi, prévenue au cours d’une visioconférence à laquelle près de 100 personnes avaient été conviées. Cette salariée, ainsi que plusieurs autres, était toujours en période d’essai. Elle a ensuite reçu une lettre de Charles Ezell, directeur par intérim de l’OPM, confirmant son licenciement.

Le Washington Post a rapporté que l’administration Trump avait enjoint les directions d’agences gouvernementales à se séparer de la plupart de leurs effectifs en période d’essai.

Le département des Anciens combattants des Etats-Unis a été l’un des premiers à confirmer ces licenciements, indiquant dans un communiqué publié jeudi avoir limogé plus de 1.000 employés en période d’essai. “Les licenciements annoncés aujourd’hui font partie d’un effort de l’administration Trump à l’échelle du gouvernement pour rendre les agences plus efficaces”, précise le communiqué.

Un statut provisoire

Plus de 200.000 employés fédéraux sont en période probatoire, d’après les chiffres du gouvernement les plus récents, un statut provisoire qui facilite leur renvoi. Si certains sont de jeunes diplômés de l’université, d’autres, plus âgés, avaient quitté le secteur privé pour rejoindre le service public.

Interrogés, l’OPM et la Maison Blanche n’ont pas répondu dans l’immédiat aux sollicitations de l’AFP.

Cette décision intervient au lendemain du feu vert donné par un juge américain au plan du gouvernement Trump, incitant les fonctionnaires fédéraux à démissionner contre une paie maintenue jusqu’à fin septembre. Mené par l’OPM, ce plan de départ est contesté, notamment par des syndicats de fonctionnaires.

Plus de 75.000 employés fédéraux ont accepté l’offre de démission, selon le Washington Post.

Pas de pérennité

Le bureau chargé des fonctionnaires fédéraux avait prévenu dans un email que ni “la pérennité” du poste des employés qui refusaient de démissionner, ni celle de leur administration, ne seraient garanties.

Un employé du ministère américain du Logement, qui a accepté de quitter son poste, a confié à l’AFP avoir pris cette décision en raison de la crainte d’être ultérieurement licencié. “C’était mon job de rêve”, a dit ce fonctionnaire, qui n’était pas en période d’essai mais employé dans ce ministère depuis moins longtemps que beaucoup de ses collègues.

Contacté, un porte-parole du ministère du Logement n’a pas répondu dans l’immédiat.

Elon Musk, nommé par Donald Trump à la tête d’une commission à l’efficacité gouvernementale (Doge), s’est lancé dans une vaste offensive destinée à réduire les dépenses publiques, bouleversant le fonctionnement de l’Etat fédéral américain avec des méthodes décriées comme brutales.