Tout le monde aime ERL: «Je suis un conteur d’histoires qui conçoit des vêtements»

C’est par hasard que le scénariste californien Eli Russell Linnetz a créé sa marque de mode ERL il y a cinq ans. Sa collection est aujourd’hui vendue dans le monde entier et il a créé une collection capsule pour Dior Homme et Levi’s. Trends Style a eu la chance d’assister à son tout premier défilé.

Le matin précédant le défilé, les coulisses du Palazzo Corsini, palais séculaire où aura lieu le défilé le soir, sont en pleine effervescence. Eli Russell Linnetz y présente sa collection à la presse. Pour l’occasion, il s’est inspiré de la ville centenaire de la Renaissance. Les tenues rappellent les costumes d’époque, associés à des éléments de surf californiens. Linnetz est né et a grandi à Venice Beach, à Los Angeles. Rien ne laissait présager qu’il se retrouverait un jour dans l’univers de la mode. Il a suivi une formation de scénariste à l’USC School of Cinematic Arts de Los Angeles, ce qui lui a permis de devenir l’assistant du scénariste et dramaturge américain David Mamet à Broadway. Il a également travaillé avec Woody Allen. «Enfant, ma maman m’emmenait voir des films, des comédies musicales et des pièces de théâtre, ce qui a fortement nourri mon intérêt pour le cinéma. Pour financer mes études, j’ai travaillé dans le département des costumes de l’opéra. J’ai en quelque sorte été fasciné par la création de costumes, sans pour autant rêver à un avenir dans le stylisme. Cela m’est tombé dessus comme ça», dit-il modestement.

A Pitti Uomo, ERL a présenté sa prochaine collection d’été en tant que designer invité © ERL

La liste des grands noms avec lesquels il a déjà travaillé est cependant impressionnante. Après ses études, il a produit les clips de Kanye West, avant d’être engagé par Kanye et Kim Kardashian en tant que directeur créatif. Il a également travaillé avec Lady Gaga pour sa tournée à Las Vegas. «Je passe d’un projet créatif à l’autre. Ce courage de toujours me lancer dans une nouvelle aventure créative est sûrement très américain.»

Le storytelling comme fil conducteur

Eli Russell Linnetz doit sa première mission dans la mode et parallèlement le lancement de sa marque à une rencontre avec Adrian Joffe, PDG de Dover Street Market et de Comme des Garçons, la collection de Rei Kawakubo, avec qui Joffe est marié. Suite à l’ouverture de la boutique Dover Street Market à Los Angeles en 2018, Eli Russell Linnetz a été sollicité pour concevoir une collection capsule. Une collection qu’il a baptisée ERL, ses initiales, parce qu’il était, selon ses dires, trop timide et voulait rester discret. Et l’aventure ne s’est pas arrêtée à une collection capsule: ERL est devenue une marque qui compte aujourd’hui plus de 300 points de vente dans le monde. En 2022, Eli Russell Linnetz a été finaliste du prestigieux prix LVMH et a remporté le prix Karl Lagerfeld. C’est grâce à une collaboration avec Kim Jones pour Dior Homme qu’il a définitivement percé.

Bon travail Le Californien enchaîne les collaborations: des marques de luxe à la démocratique Levi’s © ERL

«Travailler avec Kim Jones a été une expérience fantastique qui m’a permis de me faire connaître. Kim m’a laissé une liberté totale, ce qui témoigne d’une grande confiance. Et pourtant, je n’ai toujours pas l’impression d’être un créateur de mode, mais plutôt un artiste qui s’exprime sur n’importe quel support. La plupart des créateurs issus de l’univers de la mode créent pour vendre, alors que pour moi, je m’attache purement à faire de l’art et à raconter des histoires. Je suis un conteur d’histoires qui conçoit des vêtements. Je n’ai jamais ressenti le besoin de créer une entreprise. La seule ligne directrice que je m’impose est celle de l’authenticité et de l’honnêteté. Ma marque a grandi si vite, au-delà de mes espérances, et parfois cela m’inquiète. Je pense qu’il est important de garder le contrôle.»

Surf à Florence

ERL est indéniablement un personnage authentique. Pour son défilé à Florence, il s’est inspiré de la riche histoire de la ville et l’a associée à l’univers des surfeurs californiens. Une association qui a donné lieu à une sorte de rendez-vous de garçons branchés habillés de costumes et accessoires inspirés d’une revisite historique du thème couture meets surf. L’histoire qui a inspiré la collection se situe à la fin du siècle dernier, lorsque Florence est submergée et devient le paradis du surf pour les Californiens branchés. Y aura-t-il une suite à ce défilé à succès? «Je suis très heureux d’avoir pu présenter mon premier défilé ici, à Florence. Peut-être que ce sera mon dernier, peut-être pas. J’entends continuer à combiner différentes formes d’expression. Je ne ferme aucune porte, je verrai ce qui se présentera à moi.»

Americana Les influences du style américain ne manquent pas chez ERL © ERL

www.elirusselllinnetz.com

Les coulisses du tout premier défilé de mode ERL © ERL

Changement de cap Une minute, vous faites des voix pour “Les 101 Dalmatiens”, la suivante, vous êtes la star de la semaine de la mode. © ERL

