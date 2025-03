Maintenant en librarie : le numéro mode de Trends Style

Mars est le mois de la mode, aussi chez Trends Style. Le nouveau numéro regorge de tendances portables, d’articles à ajouter à votre wishlist et de grands noms de l’industrie. En plus, nous vous offrons tout ce qu’il vous faut pour un mois parfait : adresses incontournables, interviews inspirantes, une escapade à Le Caire et bien plus encore. Procurez-vous votre exemplaire avec Trends magazine, maintenant en magasin !

Add to cart

L’important dans ce tsunami de nouvelles ­collections, c’est ce que l’on en fait. Que portent réellement les femmes ce printemps ?

JD Ankomah : « Je considère mes mannequins comme mes enfants. Ils m’appellent maman »

Il connaît tous les directeurs de casting par leur prénom et peut appeler Raf Simons « chéri ». Sa première recrue est d’emblée ­devenue une égérie de Prada et, avec son agence de mannequins Rapture Management, il participe à toutes les semaines de la mode : JD Ankomah est un phénomène.

Rester dans cette voie

L’adage de nombreux entrepreneurs de la mode est le suivant : si ce n’est pas ­cassé, ne le réparez pas. Ou comment les vrais experts de la mode préfèrent ­ignorer les tendances.

Ma vie en tant que marque

L’empire de Kim Kardashian est une succession de chiffres stratosphériques. L’influenceuse s’est transformée en marque au succès retentissant. Et elle n’est pas la seule. Quand le personal branding s’élève au rang d’art.

Sleep on it

De plus en plus, les maisons de couture s’aventurent dans ­l’aménagement intérieur des hôtels, où leur ­esthétique se traduit par des chambres opulentes et des halls d’entrée luxueux. D’une simple suite aux concepts ­globaux, ces hôtels de créateurs portent la signature de leurs couturiers.

Walk with me

Le détail le plus important au monde selon les connaisseurs : les chaussures. Nous dressons la liste des modèles phares.

Destination foire

Les foires d’art et de design sont nombreuses et toujours plus accessibles. Vous envisagez de vous rendre prochainement à la Tefaf, à Art Basel ou au Salone del Mobile ? Voici comment transformer l’expérience en citytrip.

Puissance ­chromatique

La couleur contribue grandement à déterminer le succès ou l’échec d’un produit. Les voitures ne font pas exception. C’est dans cet esprit que Porsche a imaginé la teinte Turbonite, qui a déjà fait couler beaucoup d’encre.

En savoir plus