Le nouveau Trends Style

Rédactrice en chef An Bogaerts: « Je ressens toujours un petit moment de stress quand quelqu’un sonne chez moi à l’improviste. Non seulement parce que le ménage laisse parfois à désirer à la résidence An Bogaerts, mais surtout parce que les visiteurs me demandent souvent de visiter ma maison. Car en tant que journaliste lifestyle, le design, l’architecture et la déco d’intérieur sont mes passions depuis près de 20 ans. Je visite les expos, j’interviewe des designers, j’écume les semaines du design. Les gens ont donc tendance à penser que je vis dans un intérieur somptueux. Je n’ai vraiment pas à me plaindre, mais ma maison est un work in progress. Un jour, ce sera magnifique. En attendant, pour ce Trends Style, nous avons frappé à la porte d’autres professionnels de la déco d’intérieur. Lucinda Chambers a été directrice de la mode chez Vogue et dirige aujourd’hui Colville, une marque de luxe qui allie mode et déco d’intérieur. Veerle Windels s’est invitée chez elle. Koen et Karo Fierens aussi nous ont ouvert leurs portes. Leur entreprise s’est spécialisée dans le sur mesure et leur habitation en est l’exemple parfait. Mais ce qui est encore plus fort, c’est que l’artiste Piet Stockmans est venu lui-même installer une œuvre d’art chez eux. Un moment magique.

En plus de vous révéler les trois grandes tendances repérées lors de la dernière semaine du design de Milan, ce numéro est également l’occasion de vous faire découvrir de nouveaux jeunes talents du design. Le studio belgo-espagnol Masquespacio est en plein essor: ce couple haut en couleur a aménagé une multitude de restos branchés et d’espaces commerciaux. Trends Style est parti les voir à Valence pour découvrir leur start-up ambitieuse. Il y a 250 ans, la maison de champagne Veuve Clicquot était elle aussi une start-up ambitieuse, jusqu’à ce que son fondateur perde la vie dans la fleur de l’âge. La veuve Clicquot prend l’entreprise sous son aile et se passionne aussi pour le design. Aujourd’hui encore, elle inspire les créateurs. Pour finir, nous offrons aussi dans ce Trends Style un exutoire aux frustrations. Nos deux gastronomes professionnels rédigent chaque mois des reportages élogieux sur les nouveaux chefs, les restaurants branchés et les savoureuses matières premières, mais il leur arrive aussi d’être mal reçus. La sortie au resto n’est pas toujours une expérience réussie et c’est bien d’en parler, à condition que ce soit exprimé de manière fondée et amusante. Et il faut dire que leurs contrariétés sont très reconnaissables. Comme arriver dans un restaurant chic et se faire ignorer. Tourner en rond pendant de longues minutes sans que personne ne vous voie.

Chez moi, ce n’est pas comme ça. Malgré le petit moment de stress, j’ouvrirai toujours la porte et j’accueillerai les invités avec le sourire. Mais pour les visites de la maison, je devrais peut-être mettre en place un système de réservation. »

AN BOGAERTS © National