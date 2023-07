Ask an expat: Ilse De Cleene distribue le design belge à Toronto, nous distribuons ses conseils d’initiés

Les bonnes adresses d’ILSE DE CLEENE, fondatrice d’IDC Home, distributeur de design belge au Canada

C’est en 2011 qu’Ilse De Cleene s’est installée à Toronto en suivant son mari, nommé alors country manager d’Expedia. Après un séjour de trois ans, ils étaient censés repartir vers d’autres contrées. Douze ans plus tard, Ilse et sa famille sont bien installées à Oakville, à une demi-heure de Toronto, et ils ne sont pas près de repartir. Je rencontre Ilse dans son showroom, le Belgian Design Experience Centre, non loin de l’aéroport Pearson de Toronto. «Le Canada est un pays magnifique et les Canadiens sont très relax», nous dit Ilse. Psychologue de formation, elle travaillait en Belgique en tant que district manager pour des enseignes de mode, comme Hij Mannenmode et Etam, pour lesquelles elle a géré l’ouverture de boutiques.

Hockey Hall of Fame Pour les vrais fanatiques de sport

À Toronto, elle a trouvé un emploi au consulat de Belgique, mais quand le consulat a été transféré à Montréal, il était temps de changer de cap. «J’ai toujours eu l’esprit d’entreprise et j’ai la fibre commerciale», dit-elle en parlant de la création d’IDC Home, son entreprise qui commercialise du mobilier design belge — d’intérieur et d’extérieur — au Canada. «Quand j’ai voulu aménager notre maison, j’ai été surprise de trouver si peu de meubles de qualité ici. Beaucoup de belles maisons, mais si peu de beaux meubles. C’est ainsi qu’est née l’idée de la start-up.» Mais Ilse De Cleene ne fait pas les choses à moitié. Elle s’est d’abord remise aux études et a obtenu un certificat de Visual Design and Interior Decorating au Sheridan College de Toronto. «Je voulais parler la même langue que les architectes et décorateurs d’intérieur avec lesquels je collabore.»

IDC Home Design belge au Canada

MOST PROMISING START-UP

Ayant soumis son idée d’entreprise pour IDC Home à une union d’entreprises canadiennes, elle a été élue pour bénéficier d’une formation et d’un accompagnement de plusieurs mois. À la fin de ce parcours, IDC Home s’est vu décerner le label «most promising start-up». «C’était une grande chance. L’aventure a commencé en 2017. En plus de la vente, nous nous chargeons également de la logistique et de l’administration liées à l’importation. Si un architecte ou un promoteur immobilier nous passe commande, nous lui livrons tout sur place. Cela se passe bien, notamment parce que j’ai eu l’occasion de tisser un réseau diplomatique dans mon job précédent et parce que je reçois le soutien de Flanders Investment and Trade (FIT). Et, évidemment, avoir un consultant expérimenté comme mari aide également.»

Alo bar Cocktails et gastronomie vont de pair ici

C’est un job de rêve pour Ilse De Cleene, un job qu’elle a elle-même créé. Elle aimerait crier sur tous les toits à quel point le design belge ou flamand est de qualité, et son objectif est de booster les chiffres d’importation. «Les Flamands sont souvent trop modestes et en retrait. Je suis jalouse du talent qu’ont les Canadiens de se vendre. Le Canada est une marque déposée en soi, le monde entier peut se faire une image de ce pays. Il y a beaucoup de progrès à faire, mais je suis certaine de pouvoir renforcer la présence de nos grandes marques flamandes sur le marché canadien. Notre chiffre d’affaires augmente chaque année, ce qui est encourageant.»

Ilse De Cleene, qui est désormais canadienne, estime que le fait de connaître les deux marchés et les deux cultures est un atout pour son activité. «Quand nous sommes arrivés ici en tant qu’expats, nous avons bénéficié du soutien d’une personne connaissant le marché du logement, d’une autre qui nous a aidés à trouver une école et des conseils d’un manager culturel. À propos de ce dernier, je me suis dit, allez, on n’en a pas besoin. Nous parlons tous anglais, le Canada est un pays occidental. En fin de compte, cela s’est avéré très utile.»

GENTILS ET RELAX

Il y a effectivement des différences. Ilse adore travailler avec les Canadiens et a de nombreux amis canadiens. Ils sont gentils et relax, même s’il est parfois difficile de les cerner. Et rester traîner quelque part, ils ne connaissent pas. «J’ai vraiment dû me faire à l’idée qu’un dîner entre amis ici se déroule, disons, entre 18 et 22 heures. Quand nous organisons une sortie au resto avec notre groupe d’expats flamands à Toronto, nous faisons toujours la fermeture du restaurant. Sortir jusque tard dans la nuit avec des amis, ça me manque.»

Vivre près de Toronto présente toutefois de nombreux avantages. Une métropole — quelque 2,8 millions d’habitants, et la ville est en pleine expansion — avec une offre alléchante d’activités culturelles et de nature, qui apporte une grande qualité de vie.

Toronto est une ville d’une grande diversité. La moitié des habitants de Toronto ne sont pas nés au Canada. «Des gens de toutes origines, couleurs et confessions vivent bien ensemble. Je trouve que c’est fantastique. Nos amis ici viennent tous d’horizons différents. La semaine dernière, par exemple, nous étions invités à une fête caribéenne, c’était très chouette.»

Toronto, avec ses restaurants et terrasses, est très animée. «Il ne faut pas prendre l’avion pour faire le tour du monde. Envie d’un resto italien authentique? Essayez Little Italy. Il y a une offre pour chaque type de cuisine.» Le soir, Ilse De Cleene aime faire découvrir la ville aux visiteurs. «Toutes ces lumières et cette architecture impressionnante. C’est magnifique. J’aime aussi prendre le ferry pour me rendre sur l’une des îles de Toronto, où je fais une balade à vélo sur la promenade et profite de la vue sur la skyline.»

La liste d’Ilse De Cleene à Toronto MANGER ALO MANGER ALO 163 Spadina Avenue www.alorestaurant.com Un restaurant français haut de gamme, avec une étoile au Michelin, situé dans une magnifique bâtisse historique du centre-ville de Toronto. SUSHI YA JAPAN SUSHI YA JAPAN 621 Dixon Rd, Etobicoke www.sushiyajapan.com «Nous avons fait un voyage au Japon il y a quelques années et nous en gardons un excellent souvenir. Manger au Sushi Ya Japan, c’est avoir l’impression d’être au Japon.» PAI, NORTHERN THAI KITCHEN PAI, NORTHERN THAI KITCHEN 18 Duncan Street (mais il y a plusieurs adresses à Toronto) www.paitoronto.com Cuisine thaïlandaise authentique à prix doux. La chef Nuit Regular a remporté plusieurs prix pour son livre de cuisine Kiin: recipes and stories from Northern Thailand. THE KEG THE KEG 165 York Street www.thekeg.com Une chaîne de steakhouses aux États-Unis et au Canada. Un must pour les amateurs de viande. ENOTECA SOCIALE ENOTECA SOCIALE 1288 Dundas Street West www.ociale.ca/enoteca-sociale Restaurant italien haut de gamme proposant des spécialités de Rome et de ses environs. BOIRE BIER MARKT BOIRE BIER MARKT 58 The Esplanade www.thebiermarkt.com Les brasseries ne manquent pas à Toronto. Bier Markt est une chaîne nord-américaine de brasseries aux racines et bières européennes. CULTURE ROYAL ONTARIO MUSEUM (ROM) CULTURE ROYAL ONTARIO MUSEUM (ROM) 100 Queen’s Park www.rom.on.ca Le ROM est l’un des musées les plus influents d’Amérique du Nord. Fondé en 1914, ce musée d’art et d’histoire naturelle est le plus grand musée du Canada. En 2007, le bâtiment historique a été enrichi d’une remarquable annexe moderne par l’architecte Daniel Libeskind. ART GALLERY OF ONTARIO (AGO) ART GALLERY OF ONTARIO (AGO) 317 Dundas Street West www.ago.ca On n’a pas trop d’une journée pour visiter cet impressionnant musée d’art. Situé dans un quartier animé, l’Ago a été plusieurs fois agrandi au cours de son histoire. Les derniers grands travaux ont eu lieu en 2008 sous la direction de l’architecte Frank Gehry. CASA LOMA CASA LOMA 1 Austin Terrace www.casaloma.ca Ce château de style néogothique avec de somptueux jardins a été construit en 1914 pour un riche financier et philanthrope. Il appartient aujourd’hui à la ville et est l’une de ses principales attractions touristiques. McMICHAEL McMICHAEL 10365 Islington Ave. Kleinburg, Ontario www.mcmichael.com Issue d’une collection privée des années cinquante, la McMichael Canadian Art Collection est la plus grande galerie d’art publique à présenter exclusivement de l’art canadien et indigène. À une cinquantaine de kilomètres du centre-ville de Toronto. À FAIRE HOCKEY HALL OF FAME À FAIRE HOCKEY HALL OF FAME Brookfield Place, 30 Yonge Street www.hhof.com Le Canada est le pays du hockey par excellence. Le Hockey Hall of Fame propose des expos d’objets de collection et on peut également y visionner des vidéos d’anciens matchs ou explorer ses talents de commentateur de hockey. CN TOWER CN TOWER 290 Bremner Blvd. www.cntower.ca Élément emblématique de la skyline de Toronto, la Tour CN, haute de plus de 500 mètres, est visible de n’importe quel endroit de la ville. C’est l’attraction touristique par excellence.

PAI Cuisine thaïlandaise de haut niveau