L’horlogerie mécanique moderne par le fabricant allemand NOMOS Glashütte

Les montres mécaniques font office d’étalon-or de l’horlogerie fine, tant elles incarnent la qualité et la tradition. Ce sont des investissements qui conservent leur beauté et leur valeur toute une vie durant, sinon plus. Le fabricant allemand NOMOS Glashütte est spécialisé dans les montres-bracelets modernes équipées d’un calibre mécanique fabriqué en interne. Il est réputé pour ses designs plébiscités, ses innovations techniques et ses mécaniques de précision qui rivalisent avec les plus grands noms mondiaux. Établi à Glashütte, NOMOS s’inscrit dans la riche tradition d’horlogerie mécanique de la ville, tout en adoptant une esthétique et des méthodes de production résolument modernes. Résultat : des montres d’une grande fiabilité, conçues pour les poignets d’aujourd’hui.

Horlogerie traditionnelle aux couleurs contemporaines

NOMOS Glashütte vient de commercialiser quatre nouveaux modèles, deux couleurs déclinées en deux tailles chacune : les Club Campus cream coral et electric green. Avec leur mélange de chiffres arabes et romains sur le cadran, ces nouveaux venus de la série Club Campus sont particulièrement colorés, et tout simplement ludiques. La version cream coral ose un ton lumineux et frais qui ajoute de la chaleur au poignet et s’accorde avec toutes les couleurs de peau. Quant à l’electric green, son coloris vivifiant et accrocheur ne manquera pas d’attirer l’attention. Ces montres sportives sont disponibles en deux tailles, 36 et 38,5 mm, pour convenir à un maximum de poignets. Les quatre versions sont dotées d’un solide boîtier en acier inoxydable, épais de 8,2 mm seulement et étanche à l’eau jusqu’à 10 atm. La touche finale : le fond du boîtier est assez spacieux pour accueillir une gravure personnalisée en commémoration d’une grande occasion.

À l’intérieur : plus de 175 ans de tradition

Le calibre Alpha est le mouvement mécanique à remontage manuel standard de NOMOS Glashütte. Solide, précis et fiable, il anime ces quatre nouveaux modèles de Club Campus. C’est aussi l’aboutissement de 175 ans de tradition horlogère, et pour cause : le mouvement, jusqu’à son plus petit pignon, est fabriqué dans les ateliers de NOMOS à Glashütte. Les mouvements Alpha finalisés sont minutieusement réglés sur six positions avant de commercialiser ces nouvelles Club Campus.

L’horlogerie de Glashütte

Comme toutes les montres NOMOS, ces nouveaux modèles de Club Campus sont produits à Glashütte, petite ville allemande nichée parmi les forêts et collines près de Dresde. Les montres mécaniques qui y sont fabriquées sont réputées dans le monde entier et bénéficient désormais d’une appellation d’origine contrôlée : conformément à la loi allemande, seules les marques qui produisent l’essentiel de la valeur ajoutée de leurs montres et les assemblent sur place ont le droit de mentionner « Glashütte » dans leurs noms et sur leurs cadrans. Seuls quelques produits d’Europe peuvent profiter d’une appellation d’origine comparable.

Les beaux instruments horaires s’apprécient bien sûr mieux en personne et au poignet. Demandez la Club Campus electric green et la Club Campus cream coral chez votre revendeur NOMOS le plus proche en Belgique : Prosper à Bruxelles et Slaets à Anvers. Ou visitez le NOMOS store en ligne sans quitter votre domicile.