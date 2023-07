La Suisse, les pieds dans l’eau

C’est un constat : les villes suisses les plus attirantes sont situées en bord de rivière ou de lac. Pas étonnant quand on voit la limpidité de leur eau ! En Suisse, il n’est en effet pas rare de faire un plongeon pendant la pause déjeuner ou après une visite au musée. L’on se désaltère avec de l’eau fraîche qui coule des fontaines quand on ne s’y baigne pas, carrément. Et les sports de pagaie ont la cote. La propreté des eaux suisses, encore une distinction qui fait rêver de nombreux pays européens…

Une envie difficile à réfréner ? Se déchausser à la vue de l’eau cristalline des rivières, lacs et fontaines suisses. Nombre d’autochtones n’en restent d’ailleurs pas là. Pendant leur pause déjeuner, ils font quelques longueurs dans la rivière ou dans la piscine en plein air la plus proche. Se rafraîchir dans une fontaine, en écoutant un concert, avec un apéritif à portée de main, comme à Berne, notamment celle de la Place fédérale, ou la fontaine ‘del concerto’ à Lugano ; en Suisse, les plaisirs de l’eau ne sont jamais très loin.

Fontaine la Place Fédérale, Bern ©Bern Welcome

Baignade dans la capitale

A Berne, lorsque la température de l’Aar dépasse les 15°C, la saison estivale est officiellement lancée et les locaux affluent vers le fleuve. Remonter les rives de l’Aar jusqu’au camping d’Eichholz, se jeter à l’eau et se laisser porter par le courant jusqu’à la piscine Marzili, est une fabuleuse aventure. Mais soyez prudent : le fleuve est réservé aux nageurs expérimentés, qu’on se le dise !

Les nageurs moins téméraires, quant à eux, se rendent en masse dans les piscines fluviales extérieures. A Berne, elles sont gratuites ! La plus belle et la plus populaire, la piscine Marzili, est située à 300 mètres du Palais fédéral. Les jours de rush, plus de 10’000 baigneurs viennent nager ou patauger sur ce site connu pour ses activités nautiques depuis le 18e siècle. On vous recommande également chaudement la piscine de Lorraine, plus paisible que Marzili, où l’on nage avec les poissons de l’Aar … Sympathique et plus familiale, la piscine de Wyler, au nord de la ville, dispose d’un terrain de volley et de tables de ping-pong. Bref, il y en a pour toutes les envies et pour tous, nageurs émérites et barboteurs estivaux.

Bains du Marzili ©Bern Welcome

L’âme méditerranéenne de Lugano

A Lugano, il y a du soleil toute l’année, mais l’été venu, le lac limpide, les plages de sable chaud et les palmiers qui dansent dans le vent, confèrent à la ville un air de Méditerranée. Pour la baignade et le sport, direction le Lido di Lugano, sa plage, plusieurs piscines, un bassin de plongée avec un tremplin à 10 mètres, et aussi un terrain de beach-volley et un terrain de football. Amoureux de beaux paysages ? Alors, rien ne vaut une excursion en bateau pour admirer les rives du lac. C’est également le moyen idéal pour explorer la diversité de la région : Morcote avec ses majestueuses maisons patriciennes, la belle église de Santa Maria del Sasso ou le pittoresque village de pêcheurs de Gandria. Incontournable également: Monte San Salvatore, le mont de Lugano, appelé « pain de sucre », qui offre une vue à 360° à couper le souffle, sur le lac de Lugano jusqu’à la vallée du Pô. Son ascension en funiculaire au départ de la gare Lugano-Paradiso, se fait en 12 minutes chrono !

Lido di Lugano ©Schweiz Tourismus / Lorenz Richard

Lucerne sur le lac des Quatre-Cantons

Lucerne, surnommée la porte de la Suisse centrale, est plus pittoresque. Posée au bord du lac des Quatre-Cantons, la ville est entourée de montagnes. L’Altstadt (la vieille ville) et la Neustadt (la nouvelle) sont reliées par six ponts, dont le fameux Kapellbrücke, le plus ancien pont en bois couvert d’Europe et sa Wasserturm (la Tour de l’eau). En été, le lac offre une abondance de lieux de baignade : en particulier le Lidostrand, le Seebad et l’Ufschötti. L’incontournable ? Une baignade dans l’historique Seebad en plein centre-ville. On peut également se rafraîchir dans le lac des Quatre-Cantons avec une vue imparable sur la vieille ville et profiter ensuite d’une terrasse à l’heure de l’apéro. C’est vraiment magique !

Lucerne ©Beat Brechbuehl / Luzern Tourismus

Si vous êtes frileux, préférez le Lido, sa plage de sable de 300 mètres de long, ses zones de bronzage et surtout, sa piscine chauffée si le lac devait vous sembler trop frais. Enfin, n’hésitez pas à explorer le lac des Quatre-Cantons à bord d’un bateau à vapeur au salon Art nouveau. Un élégant voyage dans le temps vous y attend.

Le Lido ©Luzern Tourismus / Laila Bosco

Informations pratiques

Par le rail, le trajet entre la Belgique et Berne/Lugano/Lucerne nécessite plusieurs changements de train. Via Paris ou Cologne, vous profiterez du train à grande vitesse vers la Suisse. Et une fois en Suisse, toutes les villes sont reliées par un réseau ferroviaire fiable.

On vous conseille de choisir un des nombreux Boutiques & Design Hotels près de l’eau ou avec vue sur l’eau : The Bristol à Berne, la capitale ; The View à Lugano, la méditerranéenne ; l’Hotel Anker à Lucerne, la pittoresque.