Comment préparer le parfait Gin Tonic ?

Trop discret, trop amer ou pas assez subtil : vous peinez à concocter le parfait Gin Tonic ? À la fois délicat, complexe et végétal, le gin est un spiritueux qui se prête aisément au jeu des cocktails, à condition de maîtriser quelques règles de base. Nos astuces pour devenir le roi du Gin To !

Tantôt fruité, floral, épicé ou végétal, le Gin Tonic est le cocktail idéal pour un apéritif sur-mesure. Déclinable à l’infini, selon vos goûts ou votre humeur du jour, le Gin Tonic est un grand classique de l’été. Ce cocktail star est un incontournable à maîtriser si l’on aime recevoir. Trois précieux conseils pour devenir le roi du Gin Tonic et épater vos invités.

1. Choisir le bon gin

Vous surveillez scrupuleusement les rayons de votre supermarché en quête des meilleurs ingrédients pour préparer vos repas, pourquoi en serait-il autrement pour votre apéro ? Pas de mojito sans un bon rhum, pas de Pornstar Martini sans une excellente vodka et pas de Gin Tonic sans un gin d’exception. Ne sous-estimez pas l’importance du choix de votre spiritueux : c’est celui-ci qui va dicter l’équilibre du cocktail, sa complexité et lui insuffler de subtils arômes qui amèneront votre apéro au niveau supérieur. Élaboré sur l’Île d’Islay, au large des côtes Ecossaises, dans la distillerie historique de Bruichladdich, le gin The Botanist est l’ingrédient idéal pour concocter un Dry Martini ou un Gin Tonic comme vous n’en avez jamais bu. Ce qui fait de lui un gin d’exception ? Son profil aromatique empreint du terroir écossais, sa méthode de fabrication traditionnelle et son alambic provenant de la célèbre distillerie de Bruichladdich qui lui confère un goût unique.

L’air iodé des côtes, le délicat parfum des plantes quand approche le printemps, l’herbe fraîche qui émane des landes ou encore les arômes de terre qui vous revigorent après une balade en forêt sous la brume : The Botanist, l’unique dry gin de l’Île d’Islay, vous offre un voyage sensoriel au cœur de l’Ecosse. Ce gin doux parfaitement équilibré, on le doit à Jim McEwan. Le distillateur a capturé l’essence de cette région à la nature sauvage pour obtenir un gin d’exception complexe, mais parfaitement équilibré, élaboré de manière traditionnelle et artisanale. Une recette unique, agrémentée de 22 herbes et plantes cueillies à la main sur l’île, perpétuée par le nouveau maître-distillateur de la maison Adam Hannet.

La qualité de ce gin ne se mesure pas uniquement à ses saveurs uniques, sauvages, complexes, douces et harmonieuses, mais aussi à sa philosophie durable – la distillerie a obtenu le label B Corp et met un point d’honneur à utiliser des herbes et autres ingrédients botaniques cueillis à la main sur les terres d’Islay.

2. Attention au dosage

Le Gin Tonic étant un cocktail subtil, on perçoit plus rapidement un déséquilibre entre ses ingrédients. On vous conseille vivement de vous munir d’un doseur afin d’éviter les loupés. Généralement, les mixologues recommandent une portion de gin pour trois portions de tonic. Ne lésinez cependant pas sur les glaçons, car ce cocktail doit être bien frais pour révéler tout son potentiel. Par contre, ayez la main légère sur la décoration : si vous agrémentez votre Gin Tonic de trop de fruits rouges, zestes d’agrumes et autres herbes aromatiques, vous perdrez toute la complexité, la profondeur et l’intensité du gin.

3. Osez varier

N’oubliez pas que ce cocktail se décline à l’infini ! Parfumé aux agrumes, agrémenté de fruits rouges, accompagné d’un tonic floral ou rehaussé d’herbes aromatiques (comme le basilic, le romarin ou la menthe) : laissez votre palais expérimenter de nouvelles associations jusqu’à ce que vous trouviez votre Gin Tonic signature. Besoin d’inspiration ? Utilisez un tonic parfumé à la rose, agrémentez-le de zestes de pamplemousse ou utilisez des glaçons contenant des fruits surgelés (comme la framboise). Amateur d’épices, osez agrémenter votre cocktail chouchou de vanille, de cardamome et, pour les plus audacieux, d’un soupçon de piment. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper : étant donné que le gin The Botanist contient 22 ingrédients d’origine végétale, votre association de saveurs ne peut qu’être harmonieuse. Gourmets et épicuriens, à votre santé !

The Botanist Gin, 45 €, disponible en grande distribution