Vous achetez une résidence secondaire sur la côte belge ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Que ce soit pour y séjourner eux-mêmes ou pour la louer, de nombreux Belges achètent une résidence secondaire sur la côte belge. Mais quels sont les points d’attention juridiques et fiscaux ? Comment se préparer à l’achat d’une résidence secondaire ?

Commencez par vous poser les bonnes questions

Quel est le prix d’achat total de votre projet, incluant tous les coûts : coûts fiscaux, coûts d’emprunt, coûts de réparation ou de rénovation, entretien et gestion du patrimoine ?

Quelle sera la destination du bien : usage propre, location, future résidence… ?

Quelles sont les implications de l’achat en nom propre ou par l’intermédiaire d’une société ? Comment financez-vous l’achat ? Associez-vous vos enfants à l’achat dans le cadre de votre planification successorale ?

Quel est l’impact fiscal de la possession ou de la location d’une résidence secondaire ?

L’importance croissante du score PEB

En raison de l’obligation de rénovation récemment introduite en Flandre, la performance énergétique des propriétés résidentielles devient un véritable gamechanger. Compte tenu du grand nombre d’immeubles à appartements vétustes sur notre côte, cette obligation de rénovation peut causer des difficultés aux (nouveaux) propriétaires, surtout en cas de désaccord entre les copropriétaires au sujet d’une rénovation énergétique. Tout le monde veut-il des panneaux solaires ? Quel type de vitrage à haut rendement énergétique choisir ?

Acheter en nom propre ou par l’intermédiaire de la société ?

Il n’y a pas de réponse univoque à cette question. Si vous envisagez de développer un patrimoine immobilier comprenant plusieurs biens, les gérer et les louer de manière professionnelle, vous pouvez envisager d’acheter par l’intermédiaire de votre société : les possibilités de déduction des frais sont plus nombreuses et le taux d’imposition est généralement plus avantageux. En revanche, si vous prévoyez d’utiliser vous-même la résidence secondaire ou de la louer à titre privé (à temps partiel), il est généralement préférable de l’acquérir en votre nom propre.

Pour l’achat d’une résidence secondaire sur la côte belge, il est préférable de se faire assister par des experts.

Lorsque l’on parle de financement d’un bien immobilier, on pense spontanément au crédit hypothécaire avec le bien en garantie. Cependant, il existe d’autres formules, comme le ’crédit Lombard’, avec lequel ce n’est pas le bien immobilier mais un portefeuille d’investissement ou une partie de celui-ci qui est mis en garantie. Une intervention notariale n’est pas obligatoire et vous n’êtes pas obligé de vendre votre portefeuille d’investissement.

Planification successorale par le biais d’un achat scindé

Dans le cadre de la planification successorale, le ’split purchase’, ou achat scindé, est une technique de planification fréquemment utilisée. Les parents achètent l’usufruit du bien et les enfants acquièrent la nue-propriété, généralement au moyen de fonds qui leur ont été préalablement donnés par leurs parents. Au décès des parents, l’usufruit s’éteint et les enfants deviennent pleins propriétaires, en principe sans payer de droits de succession. Cela suppose toutefois que les ’règles du jeu’ soient correctement respectées, notamment la donation préalable des parents. Ces règles ne sont pas les mêmes à Bruxelles et en Wallonie qu’en Flandre.

www.degroofpetercam.com

Voulez-vous être accompagné(e) dans l’achat de votre résidence secondaire ? Prenez un rendez-vous avec l’un de nos Private Bankers, sans engagement, grâce au code QR. À bientôt !