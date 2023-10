Une installation hybride de Buderus pour se chauffer durablement

«Un de vos clients a des projets de rénovation ? Dans ce cas, un système de chauffage hybride constitue généralement la meilleure solution. Une installation Buderus comporte trois atouts : elle est économe en énergie, avantageuse économiquement et facile à installer. » Mike Seyns est installateur indépendant Buderus depuis quinze ans : « Je ne l’ai pas regretté un seul instant. »

Les solutions hybrides sont idéales pour la rénovation

L’émission de la VRT 1 « Ons huis/Nieuw huis » et l’installateur Mike ont uni leurs efforts dans l’aménagement de l’une des propriétés participantes. « Buderus m’a demandé si je voulais collaborer à ce projet en installant un système de chauffage hybride dans une habitation partiellement rénovée », explique Mike. « Cette installation se compose d’une chaudière gaz à condensation Logano plus GBH212 fonctionnant de concert avec une pompe à chaleur. En effet, le niveau d’isolation d’un logement existant n’est pas aussi élevé que celui d’une construction neuve. Par conséquent, une pompe à chaleur entièrement électrique ne convient pas pour un projet de ce type.

© frederikbeyens

Fonctionnement en tandem pour obtenir le rendement le plus élevé

« Un système de chauffage hybride présente de nombreux avantages », explique Mike. « Il permet de réduire les émissions de CO2 et au client de faire jusqu’à 80 % d’économie sur sa facture d’énergie. La pompe à chaleur assure l’approvisionnement en énergie pendant la majeure partie de l’année. En fait, la chaudière gaz à condensation ne se met en marche qu’en cas de pics de consommation. Une installation de ce type est dotée d’une régulation intelligente qui détermine à chaque instant la source de chaleur offrant le rendement le plus élevé. »

Chauffage au sol et radiateurs

Une installation hybride fonctionne bien avec un système de chauffage au sol car ce type de chauffage utilise une eau du chauffage à basse température. Mais il existe également des configurations conçues pour les radiateurs. Et si vous pouvez réduire votre facture d’électricité grâce à des panneaux solaires, c’est la solution parfaite.

© frederikbeyens

Forces conjointes

« Je suis indépendant depuis 15 ans et j’ai toujours suivi l’évolution des technologies. Pendant toutes ces années, j’ai choisi de rester fidèle à une seule marque parce que Buderus propose une formation solide et pratique. Ses experts techniques sont toujours joignables et nous connaissons désormais personnellement tout le monde là-bas, ce qui facilite le contact et le suivi. »

80 % d’économies sur sa facture de chauffage grâce à un système hybride

Dans le cadre d’une étude réalisé en conditions réelles aux Pays-Bas, 200 logements ont été équipés d’un système hybride – reliant une pompe à chaleur au système de chauffage central existant. Cela sans aucune modification de la structure ou de l’isolation. Cet ajout a permis de réduire la consommation de gaz de 80 % en moyenne. En d’autres termes, grâce à sa régulation intelligente, une pompe à chaleur hybride Buderus permet de réaliser jusqu’à 80% d’économies sur sa facture de gaz.