De plus en plus d’entrepreneurs s’adressent à une banque privée pour la gestion de leur patrimoine professionnel et privé. C’est un choix judicieux. Aujourd’hui, le banquier privé est un interlocuteur clé. Un expert pluridisciplinaire. Un bâtisseur de ponts qui, tel un « compagnon de route », aiguillera utilement l’entrepreneur dans son parcours patrimonial. Entretien avec Philippe de Halloy, Director Family Business Solutions chez Degroof Petercam.

Qu’apporte Degroof Petercam à un entrepreneur ?

« Une approche patrimoniale holistique. Chez nous, un banquier privé fait à la fois office de confident et de compagnon de route pour l’entrepreneur », explique Philippe de Halloy. « Avec lui sont abordés tous les aspects de son patrimoine privé et professionnel, tout au long de sa vie, y compris pour sa famille. Il peut bâtir des ponts à différents stades de la vie de l’entrepreneur entre son patrimoine privé et son entreprise. L’on peut dès lors le qualifier de « compagnon de route » en ce sens qu’il accompagne l’entrepreneur dans la gestion de son patrimoine tout au long de son parcours. »

Philippe de Halloy, Director Family Business Solutions chez Degroof Petercam

L’entrepreneur n’est-il pas déjà suffisamment entouré de conseillers en tous genres ?

« En effet, un entrepreneur est généralement bien entouré. Mais si, par exemple, les comptables ou les avocats sont techniquement compétents dans leur domaine, leurs solutions ne sont pas toujours aisées à mettre en œuvre… au niveau de la pratique bancaire.

Le banquier peut en outre jouer un rôle de « traducteur » en expliquant la portée de conseils techniquement avisés et parfois complexes dans un langage compréhensible ! »

« Au sein de la banque, nous disposons d’un large éventail d’expertises pointues. Nos juristes spécialisés en droit civil et en droit fiscal sont à même d’élaborer des planifications patrimoniales sur mesure, souvent en collaboration avec le(s) conseiller(s) du client. Dans ce cadre, le banquier privé fera le pont en aval entre le client et nos différents spécialistes. Nos banquiers privés, aidés le cas échéant par nos différents experts, maîtrisent parfaitement le volet fiscal d’instruments financiers classiques comme les actions, les obligations mais aussi plus spécifiques tels que les fonds de Private Equity. D’autres aspects comme, par exemple, les sicav RDT, les fusions et acquisitions, les plans de stock-options ou la pension peuvent également être examinés. »

« Le banquier privé peut bâtir des ponts à différents stades de la vie de l’entrepreneur entre son patrimoine privé et son entreprise. Il accompagne l’entrepreneur dans la gestion de son patrimoine. » Philippe de Halloy, Director Family Business Solutions chez Degroof Petercam

Vous avez mentionné le rôle de confident du banquier privé ?

« Confident ou personne de confiance parce que si le banquier privé doit naturellement pouvoir offrir une large expertise technique, il doit également faire preuve d’une grande maturité. Son empathie, son recul et son expérience lui permettront notamment d’aborder certaines questions délicates lors de la transmission d’une entreprise. Mes enfants sont-ils en mesure de gérer conjointement l’entreprise ? Lequel de mes enfants est réellement en mesure d’assurer la pérennité de l’entreprise ? Des questions parfois sensibles mais incontournables et qui requièrent d’avoir établi un degré de confiance élevé avec nos clients. »

