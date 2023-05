Trophée de l’Indépendant de l’Année 2023 : et si c’était vous cette année ?

Après une première édition couronnée de succès l’an dernier, VOObusiness souhaite à nouveau récompenser ces indépendants passionnés qui, chaque jour, grâce à leurs initiatives et projets, renforcent et améliorent l’expérience de leurs clients. Le Trophée de l’Indépendant de l’Année vise à mettre tous ces indépendants et leur passion à l’honneur.

Plus largement, ce Trophée de l’Indépendant leur offre une visibilité dans les médias et l’opportunité de faire découvrir leurs activités et communiquer leur passion. Sans oublier qu’il y a 30.000 euros de prix à gagner à la clé, dont 10.000 euros en cash, dont 5.000 euros pour le premier. Ils bénéficieront également des conseils d’experts, notamment dans le domaine numérique, d’une séance de coaching individuel sur leur réputation en ligne, d’un an d’abonnement VOObusiness ainsi que d’autres avantages fournis par les partenaires du Trophée de l’Indépendant que sont Sudinfo, UCM et Trends-Tendances.

Un coup de projecteur offert aux participants et aux lauréats comme nous le rappelle Sandrine Vanroyen, fondatrice de Sport & Vous en 2018 à Genly, et premier prix du Trophée de l’Indépendant de l’Année 2022 dont vous découvrirez le témoignage.

5 questions à Sandrine Vanroyen de Sport & Vous

Comment est née votre passion et dans la foulée Sport & Vous ?

J’ai toujours eu l’idée de créer un espace qui associe sport et santé, notamment au travers de l’alimentation et qui s’adresse à tous les publics : des bébés aux seniors en passant par les jeunes, les adultes et les personnes à mobilité réduite. Différentes activités sont proposées et elles fonctionnent les unes avec les autres. Ce qui est important est la cohésion de l’équipe de Sport & Vous et la passion qui les anime tous et toutes. Cela se ressent sur l’accueil des clients tant pour les activités sportives qui sont encadrées par des coachs que pour notre épicerie de produits locaux et bio, qu’au sein de l’espace santé où l’on retrouve les kinésithérapeutes et thérapeutes bien être, qui seront bientôt rejoints par une médecin.

Comment avez-vous eu connaissance du Trophée de l’Indépendant de l’Année ?

Via mon mari qui a lu un article présentant le concours dans le quotidien la Province et qui me l’a donné en me disant que cela pouvait m’intéresser. J’ai postulé et nous avons d’abord communiqué en interne. Par ailleurs, nous avons également énormément communiqué via les réseaux sociaux. Beaucoup de clients ont ainsi voté pour nous.

Qu’est-ce que la participation au concours et plus largement votre prix vous ont apporté ?

D’abord la reconnaissance du projet. Ensuite de la fierté pour l’ensemble des collaborateurs. En outre, nous avons reçu le Trophée de l’Indépendant en novembre et cela nous a tous boosté en fin d’année. Nous avons vraiment observé un avant et un après. Ce prix nous a donné une impulsion hyperpositive et une motivation supplémentaire. Cela a également augmenté notre notoriété et notre visibilité grâce à la presse et aux réseaux sociaux. Les clients ont également été très heureux. Chez Sport & Vous, nous avons une ambiance conviviale et familiale.

Avez-vous changé quelque chose dans votre activité et/ou votre expérience client suite au concours ?

Nous n’avons pas changé notre approche. Au contraire, avec la reconnaissance et la crédibilité que nous a apporté le Trophée de l’Indépendant, nous avons poursuivi et continué à développer nos activités en plaçant plus que jamais le client au cœur du projet. Nous nous efforçons de continuer à étoffer la palette de nos services. Quelque part, nous avons une vocation sociale au cœur de ce village.

Que diriez-vous à un indépendant qui souhaite participer au Trophée de l’Indépendant de l’Année mais qui hésite ?

Qu’il n’a rien à perdre à participer. Que du contraire. Outre le fait que ce concours va lui apporter de la notoriété, cela va également lui permettre de rencontrer d’autres indépendants. Ces rencontres sont toujours enrichissantes entre personnes passionnées. Et cela peut aussi déboucher sur des partenariats quand l’occasion se présente.

Inscrivez-vous ou invitez un indépendant passionné que vous admirez avant le 30 septembre sur

www.trophee.business.voo.be Pour participer vous devez • être entrepreneur, commerçant ou profession libérale ;

• avoir maximum quatre employés ;

• être basé en Wallonie ou à Bruxelles ;

• avoir un numéro d’entreprise. Tous les secteurs sont les bienvenus : construction, restauration, santé, télécoms, communication, banques, assurances, commerces de détail.

Les candidatures retenues sont affichées sur le site www.trophee.business.voo.be à partir du 1er juillet et les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 septembre.

Le vote du public et du jury, qui désignera les finalistes, aura lieu en octobre.

Les 3 gagnants seront connus lors de la cérémonie de clôture le 15 novembre.