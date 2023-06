Stéphane Denys, Head of Asset Management chez Nagelmackers : « La durabilité constitue le fil conducteur de notre politique d’investissement »

Nagelmackers dispose aujourd’hui de plus de 4,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Grâce à un plan de croissance ambitieux, la banque vise à doubler ce chiffre dans les cinq années à venir. « Nous offrons à nos investisseurs une porte d’entrée attrayante vers l’Orient », affirme Stéphane Denys, Head of Asset Management.

La Banque Nagelmackers souhaite-t-elle étendre son activité sur le marché institutionnel ?

Stéphane Denys : « En tant que gestionnaire de fonds, Nagelmackers jouit d’une excellente réputation que nous souhaitons valoriser. Nous disposons actuellement de 4,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Nous avons l’ambition d’atteindre 10 milliards d’euros dans les cinq années à venir. Afin d’atteindre cet objectif, Nagelmackers ciblera davantage les clients institutionnels dans les mois et années qui viennent. Ces activités ne sont pas nouvelles pour nous. Nous comptons cependant renforcer notre approche commerciale. »

Pour ce faire, vous comptez mettre en place de nouveaux canaux de distribution ?

Stéphane Denys : « Nous allons exploiter de nouveaux canaux de distribution pour nos fonds maison. Notamment en proposant ces fonds par le biais de courtiers bancaires ou via le marché institutionnel. Nous souhaitons attirer non seulement de nouveaux clients institutionnels, mais également d’autres types de clients, tels que le private equity, ou encore des banques, des fonds de pension et des family offices. Nous disposons d’excellents gestionnaires et nous multiplions nos chances d’élargir notre clientèle. »

Êtes-vous les seuls à proposer une porte d’accès vers l’Asie ?

Stéphane Denys : « Grâce à notre lien direct avec les gestionnaires d’actifs asiatiques, à nos propres produits d’investissement que nous distribuons sur le marché chinois, et à notre lien avec Dajia Asset Management, nous offrons à nos clients institutionnels et privés une porte d’entrée attrayante vers l’Orient. La classe moyenne y est en pleine croissance et possède un fort potentiel. Aussi bien en ce qui concerne nos fonds internes qu’en matière d’offre de fonds asiatiques à notre clientèle. Ces marchés asiatiques assurent en effet une diversification intéressante au sein des portefeuilles d’investissement. Il s’agit d’une région dans laquelle peu d’autres banques belges sont en mesure d’offrir une expérience d’investissement. »

La durabilité occupe-t-elle une place essentielle dans la gestion de fonds ?

Stéphane Denys : «D’ici fin 2024, tous nos fonds d’investissement devront être conformes à l’article 8 du Règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il s’agit de produits qui présentent des caractéristiques environnementales et/ou sociales, et dans lesquels les entreprises investies font preuve de bonne gouvernance. C’est pourquoi nous travaillons à l’élaboration d’un rapport ESG encore plus solide. C’est un atout pour les clients institutionnels et pour le nombre – en croissance rapide – de clients qui désirent investir de manière consciente dans le but d’exercer une influence positive sur l’environnement, l’être humain et la société. »

Stéphane Denys : « L’objectif de nos gestionnaires de fonds est de protéger et de faire fructifier le patrimoine de nos clients sur le long terme. C’est pourquoi nous appliquons d’abord un certain nombre de critères d’exclusion dans tous nos investissements, basés sur les normes internationales, et un filtrage négatif des activités controversées telles que la production d’armes. Ces pays et entreprises sont exclus. De plus, nous pensons qu’en plus des critères financiers, des critères non financiers tels que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) devraient également avoir une place dans notre politique d’investissement. Enfin, nous maintenons également en place un actionnariat actif à travers des politiques d’engagement et de vote auprès des entreprises dans lesquelles nous investissons. »

Investissement durable et rendement sont-ils compatibles ?

Stéphane Denys : « De nombreuses études scientifiques montrent qu’investissement durable et rendement sont parfaitement compatibles. Les entreprises qui font partie de ce segment affichent généralement une volatilité moindre. On constate que les entreprises qui privilégient les critères ESG sont, à terme, plus efficaces et plus rentables. Elles sont mieux préparées aux nouvelles réglementations et résistent mieux aux chocs. Cela peut également se traduire par un meilleur rendement que celui des investissements traditionnels. »

Les turbulences actuelles régnant sur les marchés financiers ne constituent-elles pas un obstacle ?

Stéphane Denys : « À court terme, nous prenons en compte un ralentissement macroéconomique et une légère récession dans certaines régions. Dans le même temps, nous nous attendons à ce que les taux d’intérêt se stabilisent et à ce que l’inflation continue de baisser. Cela pourrait entraîner une relance de certaines actions cycliques et de consommation qui ont été sévèrement sanctionnées l’an dernier. Notre horizon est toutefois de cinq ans, voire davantage. Pour y parvenir, nous avons appliqué une combinaison de stratégies visant à obtenir les meilleurs rendements possibles, tout en répartissant et en atténuant les risques au maximum. »

