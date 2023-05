Seule une entreprise sur dix prend des actions concrètes en faveur de la transition écologique

Durabilité par-ci, transition écologique par-là… Ce thème semble être devenu le chouchou des entreprises. Une vaste enquête menée par Fujitsu et FT Longitude prouve que la plupart d’entre elles s’en préoccupent. Trois sur cinq se déclarent déjà fort avancées, mais en réalité, seule une sur dix a déjà pris des mesures concrètes.

Pour faire le point sur la situation en matière d’environnement, d’économie et de société, l’enquête menée à l’échelle mondiale a sondé les dirigeants d’entreprises de secteurs d’activités très variés. Premier constat : la plupart affirment avoir déjà beaucoup progressé vers la transition écologique, mais seule une très faible minorité a réalisé des actions concrètes.

Ainsi, seule une sur quatre a pris des initiatives concernant le bien-être et la santé. 12 % déclarent fabriquer ou utiliser des produits neutres en CO2, 11 % prôner un environnement de travail écoresponsable et seulement 9 % contribuer à une logistique plus durable.

« La bonne volonté est présente, mais encore loin de se traduire partout en gestes concrets. Certaines entreprises consentent de gros efforts, évidemment, pourtant dans l’ensemble, le chemin à parcourir demeure long », déclare Inès Godart, Head of Responsible Business de Fujitsu Belgique. « Les entreprises doivent considérer d’emblée la durabilité comme un objectif prioritaire, et non comme accessoire. »

Pas de durabilité sans technologies

Beaucoup d’entreprises pêchent par manque de conviction : 18 % des chefs d’entreprise ne pensent-ils pas qu’il s’agisse encore d’une mode passagère ? Un quart hésite à investir tant que le retour sur investissement de la transition écologique n’est pas clair. Pourtant, des investissements sont indispensables, surtout en matière de technologies.

Environ 7 sociétés sur 10 sont conscientes de ne pas pouvoir atteindre leurs objectifs si le support et les bonnes technologies font défaut. Le principal obstacle est formé par la conversion des technologies existantes, et dans une moindre mesure, par le suivi des objectifs. Ainsi, 27 % des répondants n’ont pas encore désigné de responsable interne et 25 % seulement analysent leur empreinte écologique.

Il est temps de passer à l’action

Pourtant, il faudra s’y mettre, d’autant que les entreprises seront contraintes d’établir des rapports toujours plus fréquents détaillant leurs prestations et leurs efforts. « Elles doivent non seulement respecter plusieurs règlements, mais également savoir que les clients et les travailleurs potentiels accordent désormais leurs préférences aux sociétés respectueuses du développement durable », assure Inès Godart. « Il en va de même des partenaires commerciaux. Chez Fujitsu, avant de nouer un partenariat avec un prestataire, nous le soumettons à une procédure de sélection rigoureuse dans laquelle la transition écologique joue un rôle important. »

L’urgence est là, et le terreau fertile : il est donc temps de mettre les bonnes intentions en pratique. Fortes d’une méthode et de technologies adéquates, les entreprises pourront faire en sorte que leurs objectifs de quasi-neutralité carbone soient réalistes.