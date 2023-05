Quand IKEA modernise un symbole suédois

Du chocolat : voilà la petite douceur que les touristes de passage en Belgique rapportent chez eux. Mais savez-vous ce que les touristes qui visitent la Suède ramènent de leur voyage ? Le souvenir le plus populaire est le cheval de Dalécarlie, un petit équidé en bois rouge flamboyant, devenu au fil du temps le symbole national de la Suède. Et c’est un autre symbole suédois, IKEA, qui l’a quelque peu revisité.

D’un jouet artisanal…

L’histoire remonte à des centaines d’années, dans la province de Dalécarlie, située au cœur de la Suède. À l’époque, durant l’hiver, les bûcherons se rendaient en forêt pour y couper du bois. Obligés d’y passer la nuit, ils occupaient alors leurs longues soirées en sculptant des figurines dans les restes de bois. Le modèle était tout trouvé : un cheval, animal très précieux à leurs yeux. Fidèle compagnon de leur labeur, celui-ci représentait en effet la force et le courage. Un symbole idéal pour ces petites figurines de bois décorées ensuite de motifs floraux. Ce design traditionnel et intemporel, qui a traversé les époques, plait toujours aujourd’hui.

… À un cheval punk

C’est ce design qui a notamment séduit Katarina Brieditis. En 2002, la créatrice suédoise reçoit une demande très particulière de la part de IKEA : concevoir une collection inspirée par ces iconiques chevaux en bois. Elle saisit l’occasion de rendre hommage à l’art populaire suédois, et crée une collection composée entre autres de textile aux motifs du cheval de Dalécarlie dans les couleurs les plus extravagantes. Mais le plus surprenant est une famille de chevaux en bois STOLLE, l’interprétation moderne que Katarina fait des chevaux de Dalécarlie… dont un punk et un avec des tattoos et un piercing !

Changer l’image traditionnelle de ce symbole national : un pari audacieux pour Katarina et IKEA ? Complètement, d’autant que cette collection haute en couleurs s’invitait dans les intérieurs majoritairement blancs de l’époque. Et pourtant, elle rencontre alors un grand succès, et tous ceux qui la découvrent réalisent qu’elle a été conçue dans le plus grand respect du folklore suédois.

Vous aussi, vous êtes séduit par ces chevaux ? Si vous vous rendez en Suède, vous trouverez les chevaux de Dalécarlie traditionnels dans n’importe quelle boutique de souvenirs. Et pour acquérir une des versions modernes créées par Katarina Brieditis, vous devrez vous rendre au IKEA Museum à Älmhult, où le cheval punk et ses amis sont encore en vente. Vous n’avez pas l’âme voyageuse ? Bonne nouvelle : la nouvelle collection HÄSTHAGE est inspirée par ces fameux chevaux en bois, et elle est disponible dès maintenant chez IKEA !

