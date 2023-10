Pourquoi investir dans l’immobilier durable

Sous l’impulsion des locataires et des investisseurs, de plus en plus d’entrepreneurs investissent dans l’immobilier durable. L’écologisation des bâtiments commerciaux n’est pas seulement une décision commerciale judicieuse, c’est aussi l’occasion d’avoir un impact positif sur l’environnement et la société. Voici les principaux avantages à investir dans l’immobilier durable.

Des économies à long terme

Les bâtiments durables utilisent des technologies à haut rendement énergétique, telles que les panneaux solaires, l’éclairage LED et les matériaux d’isolation modernes. Cela réduit vos coûts énergétiques et vous rend moins dépendant des sources d’énergie traditionnelles. De plus, l’investissement dans les systèmes d’économie d’eau et de matériaux durables permet de réduire les coûts liés à la consommation d’eau et à l’entretien.

Une augmentation de la valeur des biens immobiliers et de la demande

Les biens durables sont de plus en plus appréciés par les locataires, les investisseurs et les acheteurs. Ils peuvent donc vous apporter des avantages fiscaux intéressants. Après tout, ils répondent à la demande croissante d’environnements de travail et de vie sains et respectueux de l’environnement. En investissant dans l’immobilier durable, vous augmentez la valeur de vos biens immobiliers et renforcez leur attractivité sur le marché. Le résultat ? Des taux d’occupation plus élevés, des baux plus longs et des coûts d’inoccupation en baisse.

Un impact positif sur votre image d’employeur et de marque

La durabilité est devenue un facteur important pour construire une image d’entreprise positive et attirer les clients et les investisseurs. En investissant dans l’immobilier durable, vous montrez, en tant qu’entrepreneur, que vous vous souciez de l’environnement et de la société, et que vous voulez apporter votre pierre à l’édifice. La réputation de votre entreprise s’en trouvera renforcée, avec des clients plus fidèles et un bouche-à-oreille positif.

Une mise en conformité vis-à-vis des réglementations à venir

Les gouvernements ont mis en place des lois et des règlementations visant à promouvoir la durabilité et les économies d’énergie. Pensez, par exemple, à la CSRD (directive sur les rapports de durabilité des entreprises) qui entrera en application à partir de 2024. D’autre part, en tant qu’entrepreneur, vous serez bientôt tenu de fournir un certificat de performance énergétique (PEB) si vous voulez vendre ou louer votre bâtiment commercial.

En investissant dans l’immobilier durable, vous vous conformez aux règlementations en vigueur et limitez le risque d’atteinte à votre image, par exemple. De plus, en investissant dans le développement durable, vous assurez la pérennité de votre portefeuille immobilier et le rendez moins sensible aux changements de règlementations et aux conditions du marché.

Par où commencer pour améliorer la performance énergétique de vos bâtiments commerciaux ?

L’ING Sustainable Buildings Guide peut vous aider. Cette application gratuite vous donne, non seulement des indications sur la manière de rendre vos biens immobiliers plus durables, mais vous aide également à fixer des priorités : quels investissements peuvent rendre vos locaux plus efficaces sur le plan énergétique, quel est le coût par intervention et comment pouvez-vous réduire vos émissions de CO2.

Découvrez l’ING Sustainable Buildings Guide