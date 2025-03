Nouvelle Ypsilon : l’iconique marque Lancia est de retour avec style

Lancia est totalement de retour. Pour les amoureux de l’automobile, ce nom évoque des voitures de rallye emblématiques et une élégance italienne intemporelle. La Belgique est l’un des premiers pays à accueillir de nouveau la marque Lancia. Et la nouvelle Ypsilon est le premier modèle issu de cette renaissance. Si vous êtes à la recherche d’une citadine originale et séduisante, hybride ou électrique, la nouvelle Ypsilon est un choix intéressant.

Ces dernières années, la marque était encore active en Italie avec l’Ypsilon de précédente génération. Aujourd’hui, l’enseigne renommée qu’est Lancia affiche de nouveau des ambitions à l’international. En Belgique, dix nouveaux showrooms Lancia ont récemment ouvert leurs portes. Le premier acte de cette renaissance passe par le lancement de la nouvelle Ypsilon. Cette citadine cinq portes ramène dans le segment B premium le charme et l’élégance à l’italienne. L’Ypsilon affiche clairement son identité : c’est vraiment une Lancia, mais dotée d’un charme moderne. Elle se distingue ainsi par sa calandre distinctive faisant appel à trois joncs lumineux à LED, mais aussi par ses feux arrière à LED ronds, qui font clairement référence à la Lancia Stratos d’antan.

Espace à vivre

L’intérieur de la nouvelle Ypsilon prend la forme d’un espace de vie très agréable, avec des matériaux recyclés élégants et une finition empreinte de style. Deux grands écrans de 10,25 pouces chacun offrent des informations claires. Et vous pouvez naturellement coupler votre smartphone via Android Auto ou Apple CarPlay pour le dupliquer sur l’écran. Lancia a baptisé son interface intelligente S.A.L.A., c’est-à-dire « salon » en italien. Mais ici, ces quatre lettres ont pour signification « Sound Air Light Augmentation », un système d’infodivertissement qui réunit les fonctions audio, de climatisation et d’éclairage. Très pratique pour effectuer les manœuvres, l’assistant de stationnement est également intelligent avec des caméras et des capteurs à l’avant et à l’arrière.

Hybride ou électrique

La nouvelle Ypsilon repose sur la plateforme STLA Small de Stellantis. Sur le plan technique, cette séduisante citadine est totalement dans l’air du temps. Au niveau de la motorisation, l’Ypsilon propose deux choix : hybride ou 100 % électrique. La variante à hybridation légère est équipée d’un moteur 3-cilindres à essence de 1,2 litre délivrant 100 ch.

La Lancia Ypsilon électrique affiche une puissance de 156 ch, ce qui lui assure des accélérations franches. La batterie de 51 kWh garantit une autonomie pouvant atteindre 403 km (WLTP). Vous parcourez souvent des distances plus longues ? Il est bon alors de savoir que cette batterie peut être rechargée sur une borne rapide de 20 à 80 % de sa capacité en 20 minutes. La propulsion électrique possède un autre avantage : l’Ypsilon est fiscalement attractive pour les conducteurs professionnels grâce à sa déductibilité à 100 %. En plus de poser à la fois le choix de l’élégance et du respect de l’environnement, l’Ypsilon constitue aussi une option financièrement intéressante pour le parc automobile des entreprises. Pour une voiture du segment (B) premium, l’Ypsilon est en effet proposée à un prix attractif.

Un avenir sportif : retour en rallye et Ypsilon HF

Lancia est réputé pour son élégance, mais aussi pour son riche passé en rallye. Des modèles tels que la Stratos HF, la Delta HF Integrale et la Rally 037 ont acquis un statut de légende dans l’histoire du rallye. Ce passé dans les compétitions routières, vous pouvez encore l’admirer jusqu’au 21 avril dans le cadre de l’exposition Rally Legends – From Dust to Glory au musée Autoworld à Bruxelles. Lancia renoue avec cette tradition puisque la marque a annoncé son retour en rallye en 2025 avec une nouvelle voiture de rallye, l’Ypsilon Rally4 HF.

Ce n’est pas tout puisque plus tard dans l’année, Lancia lancera sur le marché une version sportive HF de l’Ypsilon, qui sera dotée d’un puissant moteur électrique de 280 ch. Avec son châssis aux aspirations plus dynamiques, son design plus sportif et ses performances rehaussées, l’Ypsilon HF renforcera la gamme en faisant battre plus vite le cœur des amoureux de l’automobile.

Prête pour la suite

Avec l’Ypsilon, Lancia montre que la marque est parée pour le futur, sans rien renier de son héritage. Cette combinaison entre le design italien, la finition de haute qualité et la technologie moderne fait de l’Ypsilon un choix séduisant si vous désirez associer style et durabilité. Et ce n’est que le début puisque Lancia promet avec la Gamma et la Delta d’autres modèles dans les années à venir. En attendant, la nouvelle Ypsilon permet à Lancia de bien entamer la première phase de son retour.

