Nous nous engageons pour un monde décarboné

Un an après le lancement du Credendo Green Package, l’assureur-crédit dresse un premier bilan positif avec plus d’une trentaine de projets verts soutenus et la confirmation de son désengagement progressif des énergies fossiles. Aujourd’hui, Credendo veut accélérer davantage la transition en renforçant les critères de durabilité de son portefeuille d’investissements.

Pour limiter le réchauffement climatique à maximum 1,5 °C à la fin du siècle, tel que prévu dans l’Accord de Paris, « nous devons opérer une transition énergétique inédite », insiste Nabil Jijakli, Deputy CEO de Credendo. « Les solutions sont connues, mais le temps presse. C’est pourquoi nous avons établi l’année dernière une politique de soutien à la transition, faisant de Credendo l’un des assureurs-crédit les plus avancés en la matière ».

Sortir des énergies fossiles

Nabil Jijakli, Deputy CEO de Credendo

Par rapport aux énergies fossiles, « la politique confirme notre sortie totale du charbon et l’arrêt progressif du soutien au gaz et au pétrole, qui ont encore un rôle à jouer dans la transition selon le scénario de neutralité carbone de l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Concrètement, nous avons décidé de refuser tous les projets impliquant directement ou indirectement l’exploitation de nouveaux gisements de pétrole ou de gaz. Nous avons par exemple refusé un projet pour un canal destiné entièrement au transport de charbon ».

Ce qui se reflète également sur l’activité globale de l’assureur-crédit public :

« historiquement, le secteur pétrole et gaz était le troisième en volumes dans notre portefeuille ; en 2023, il a chuté à la septième place », résume Nabil Jijakli.

Le secteur des énergies durables figure aujourd’hui à la deuxième place de notre portefeuille grâce notamment au succès du Credendo Green Package Anne Corstjens, Environmental & Social Analyst chez Credendo

Credendo Green Package

Anne Corstjens, Environmental & Social Analyst chez Credendo

« Le secteur des énergies durables a en revanche nettement progressé et figure aujourd’hui à la deuxième place de notre portefeuille », précise Anne Corstjens, Environmental & Social Analyst chez Credendo. « Cette progression a notamment été soutenue par le Credendo Green Package, lancé à l’automne 2022. Ce programme, destiné à soutenir les projets verts, prévoit un ensemble d’incitants allant d’une franchise réduite pour les transactions commerciales à un doublement de la durée maximale des financements jusqu’à 10 ans ».

Des avantages largement plébiscités par les exportateurs belges, comme en attestent les 80 propositions et 46 demandes de couverture. « Au final, nous avons couvert 30 projets après nous être notamment assurés de l’impact environnemental positif et du respect des normes sociales et de gouvernance. Cela englobe plusieurs projets dans l’éolien ou le solaire, mais aussi des projets de centrale biomasse utilisant les restes de la production d’huile de tournesol ».

Nous investissons dans des entreprises qui contribuent à garantir à tous un accès à une énergie propre et d’un coût abordable Nabil Jijakli, Deputy CEO de Credendo

Investissements plus verts

Credendo entend également verdir son fonctionnement interne, explique Nabil Jijakli. « Notre label ‘CO2-Neutral’ a été renouvelé et nous avons renforcé notre approche durable pour nos investissements. Nous confions la gestion de nos réserves à des institutions financières présentant un score de durabilité minimal, plancher qui sera progressivement relevé. Nous renforçons aussi nos exclusions des secteurs nuisibles et notre engagement en utilisant nos droits de vote pour inciter les entreprises à soutenir la transition. Enfin, nous investissons désormais dans des entreprises contribuant à la réalisation de l’objectif de développement durable n° 7 des Nations Unies, à savoir garantir à tous un accès à une énergie propre et d’un coût abordable ».