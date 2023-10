Maîtriser les risques et garantir l’efficacité à tous les stades d’un projet immobilier

«La gestion des risques est un élément clé de la réussite d’un projet immobilier. Elle requiert une expertise complète à tous les stades du projet, » explique Benjamin Vermeersch, Attaché de Direction générale chez Thomas & Piron Bâtiment.

La conjoncture actuelle (hausse des coûts, volatilité des matériaux…) impose au secteur de la construction des opérations de plus en plus tendues. Avec, en corollaire, la nécessité de maîtriser au mieux les risques, qu’il s’agisse de budget, de planning ou encore de techniques. C’est l’un des avantages de confier un projet à une entreprise qui est à la fois développeur immobilier et constructeur. Ce qui est le cas de Thomas & Piron Bâtiment.

Des ressources internes à toutes les étapes

L’entreprise, qui couvre à la fois le développement et la construction, est structurée pour développer ses propres projets. « Elle dispose donc en interne de toutes les ressources nécessaires : de la captation du dossier à la réception en passant par la conception, la gestion des études de faisabilité et d’optimisation, celle des impétrants, la dépollution la planification, la construction, les finitions, voire la maintenance du bâtiment… Toutes ces ressources peuvent être mises au service d’un client privé ou institutionnel selon ses besoins pour construire un immeuble résidentiel ou de bureaux, un hall industriel ou commercial, une école, voire un lieu culturel. Tout est possible. Cette palette de compétences est l’un des éléments qui a poussé, de nombreux promoteurs à nous confier la construction de leur projet.»

« En termes de durabilité, la double casquette de promoteur et de constructeur permet d’agir sur l’ensemble de la chaîne, de la conception à la réalisation, et sur tout le cycle de vie du bâtiment. »

La maîtrise des techniques spéciales

« Prenons l’exemple des techniques spéciales (sanitaires, chauffage, ventilation…), qui représentent une part importante d’un projet. Nous employons une centaine d’ouvriers spécialisés. Ceux-ci sont encadrés par nos ingénieurs, qui étudient les dossiers dès la conception et jusqu’à la réalisation en incluant une réelle réflexion sur l’économie des besoins, la production d’énergie renouvelable et le stockage. Pour un promoteur ou un investisseur, c’est une garantie d’efficacité. »

Benjamin Vermeersch, Attaché de Direction générale chez Thomas & Piron Bâtiment.

L’urgence d’une construction plus durable

Les enjeux environnementaux constituent LE défi actuel et futur. « La construction a un impact significatif en termes d’émissions carbones. Il est donc indispensable de se poser les bonnes questions d’assumer son rôle sociétal en s’engageant dans un processus de décarbonation. La durabilité est l’un des axes de notre projet d’entreprise. Nous avons construit les premiers bureaux passifs de Wallonie, en 2008 (Invest Sud à Marche-en-Famenne). Depuis, l’entreprise a entrepris de réaliser son bilan carbone (scope 3), s’est inscrite à la Belgian Alliance for Climate Action (BACA), s’est engagée dans la certification en développement durable de la CCI et s’est lancée dans la certification CO2 Ladder stade 3. Notre pôle de recherche et développement investigue toutes les pistes pour répondre aux défis environnementaux. Encore une fois, la double casquette de développeur constructeur permet d’agir sur l’ensemble de la chaîne et de proposer des solutions autant dans le développement du projet, que lors de la phase de construction et bien évidemment dans le cycle de vie complet du bâtiment (60 ans). »

