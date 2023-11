Les voyages d’affaires : retour au business as usual

Plus de 9 voyageurs d’affaires belges sur 10 ont pris l’avion au moins une fois pour leur travail cette année. Après une période Covid difficile, les voyages d’affaires en avion sont à nouveau en hausse. C’est ce que démontre clairement une enquête menée pour le compte de Brussels Airport auprès de plus de 400 entrepreneurs et chefs d’entreprise belges. Le plus grand aéroport de Belgique surfe sur cette tendance positive en s’engageant fortement dans des services exclusifs avant le vol tels que Fast Lane, une boutique en ligne ou encore un salon-lounge récemment rénové.

Le Covid a porté un coup dur au secteur de l’aviation. Il y a encore 8 % de sièges d’avion vendus en moins aux voyageurs d’affaires, en comparaison avec la période avant la pandémie. Le nombre de voyageurs fréquents, effectuant plus de 6 vols d’affaires par an, a également diminué. En revanche, 6 entrepreneurs sur 10 prennent l’avion une à cinq fois par an, soit une augmentation de 9 %.

Travailler en voyageant

Les conséquences de la pandémie n’expliquent que partiellement cette évolution. Les grandes entreprises reconsidèrent aussi les voyages d’affaires dans un souci de réduction des coûts. Et l’impact des nouvelles technologies s’avère également significatif. Toutefois, les trois quarts des entrepreneurs s’attendent à ce que cette tendance à la baisse ne se poursuive pas dans les années à venir.

Les voyageurs choisissent leur moyen de transport pour leurs déplacements professionnels principalement en fonction du temps de trajet le plus rapide, de la distance jusqu’à destination, du confort et du prix. Un quart des voyageurs d’affaires attachent également de l’importance à la possibilité de travailler tout en voyageant.

Une efficacité et un confort essentiels

Brussels Airport répond à ces besoins avec des services de confort tels que les Diamond Lounges, Fast Lane et une boutique en ligne.

Les salons Diamond Lounge disposent de connexions Wi-Fi rapides et fonctionnent comme des bureaux mobiles efficaces où les voyageurs d’affaires peuvent continuer à travailler sans être dérangés et dans le calme. Un billet d’entrée au Diamond Lounge peut être réservé séparément et constitue donc également une option pour ceux qui voyagent en classe économique. Vous pouvez réserver de trente jours à une heure avant votre vol. Le petit-déjeuner, le déjeuner, les collations et une sélection de boissons sont inclus.

Avec le Fast Lane Pass, vous pouvez éviter les files d’attente habituelles et passer les contrôles de sécurité plus rapidement. Il peut également être réservé séparément et est donc également disponible pour les voyageurs en classe économique.

Pour les voyageurs d’affaires réguliers, profitez d’Enjoy ! Gold, la meilleure combinaison d’avantages. Avec Enjoy! Gold, vous pouvez profiter pendant un an de 10 Fast Lane Pass, de 10 Diamond Lounge Pass et de 3 bTags qui vous assurent le suivi des bagages et vous tiennent informé de l’heure et du lieu où les récupérer.

Pour les voyageurs d’affaires désireux de rester concentrés sur leurs occupations, Brussels Airport offre la possibilité d’acheter nombre de gourmandises et de produits de luxe hors taxes via sa boutique en ligne et ses points de retrait. Vous pouvez choisir à l’avance, tranquillement, parmi la vaste gamme proposée et récupérer votre commande avant ou après votre vol dans l’un des points de collecte de l’aéroport. La commande est possible jusqu’à 14 heures avant le vol.

