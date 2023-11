Les nouvelles MINI électriques prêtes à conquérir le marché des parcs automobiles

MINI lance deux nouveaux modèles électriques qui présentent un grand intérêt pour le marché des parcs automobiles : la MINI Cooper Electric et le spacieux crossover Countryman Electric. « Nous combinons les caractéristiques de la voiture Fleet idéale avec le sentiment de plaisir et les sensations de conduite propres à MINI », explique Gabriel Goffoy, General Manager de MINI Belux.

« MINI fait plus que jamais preuve de maturité face aux changements sociétaux. Nous disposons du modèle idéal, qui s’inscrit parfaitement dans les objectifs d’électrification de l’Europe d’ici 2035. MINI se veut déjà entièrement électrique d’ici 2030 et fait figure de précurseur en la matière », affirme Gabriel Goffoy. « MINI dispose d’une gamme idéale pour les particuliers et les entreprises. Nous avons vu juste sur tous les plans : il s’agit d’un véhicule moderne, à zéro émission, qui obtient d’excellents résultats en termes de valeur résiduelle. »

402 km d’autonomie

La nouvelle Cooper de MINI est disponible en version Cooper E (184 ch) et Cooper SE (218 ch). Selon le cycle de test WLTP, l’autonomie peut atteindre 305 kilomètres pour la Cooper E, et même 402 kilomètres pour la Cooper SE. « L’autonomie va vraiment changer la donne. C’est la première fois que l’un de nos véhicules électriques dépasse les 400 kilomètres pour un prix inférieur à 40 000 euros », se réjouit Jeroen Lissens, Head of Corporate Communications chez BMW Group Belux.

Matériaux durables

Les nouvelles MINI se distinguent également par leurs matériaux durables. « Nous avons dit adieu au cuir pour utiliser davantage de matières recyclées. Aujourd’hui, une MINI contient environ 30 % de matériaux recyclés. C’est vraiment beaucoup pour notre secteur », explique Jeroen Lissens. Il souligne également que les Fleet managers accordent de plus en plus d’importance à la durabilité lorsqu’ils choisissent leurs véhicules. « MINI incarne le concept de durabilité comme aucune autre marque. Cela fait partie de notre ADN. »

Countryman Electric

Parallèlement à la Cooper Electric, MINI présente sa nouvelle Countryman Electric, le modèle le plus spacieux de MINI pour la première fois en version 100 % électrique. La puissance du moteur électrique de la Countryman E s’élève à 204 ch contre 313 ch pour la Countryman SE ALL4, la première MINI électrique à quatre roues motrices. Leur autonomie s’élève respectivement à 462 et 433 kilomètres. « La Countryman Electric est la voiture familiale surélevée idéale. Et c’est surtout une voiture très belle et très spacieuse », estime Gabriel Goffoy. Il est d’ores et déjà possible de commander la nouvelle MINI Cooper Electric. Pour la Countryman Electric, il faudra attendre 2024. Elle apparaîtra dans les showrooms MINI au premier semestre 2024, même s’il suscite déjà un grand intérêt.

Vous souhaitez en savoir plus sur les MINI Cooper Electric et Countryman Electric ? Venez les découvrir sur www.mini.be