Les entreprises wallonnes passent à l’action pour un avenir plus durable

Et si l’avenir économique de la Wallonie se jouait dans ses forêts, ses champs, et ses laboratoires ? Face à des défis environnementaux, économiques et sociaux de plus en plus pressants, l’économie biosourcée émerge comme une alternative concrète pour un avenir plus durable.

La Wallonie, riche de son patrimoine industriel et agricole, a su saisir cette opportunité. Elle s’engage dans la transition vers un modèle économique misant sur la circularité et les matières biosourcées. Cette ambition se concrétise notamment à travers la stratégie Circular Wallonia et le Plan de Relance de la Wallonie.

Dans ce contexte, et avec le soutien de ces initiatives, la mini-série Les acteurs du Biosourcé en Wallonie, portée par Valbiom, a vu le jour. Son objectif : mettre en lumière des entreprises et des entrepreneurs inspirants et engagés dans une démarche tournée vers l’avenir.

Des initiatives concrètes en Wallonie

La Région wallonne compte aujourd’hui plus de 450 acteurs engagés dans la transition vers une économie circulaire et biosourcée. De l’agriculture à l’industrie, en passant par la recherche et l’innovation, ces entrepreneurs mettent en place des solutions tangibles pour répondre aux enjeux du moment : réduire l’empreinte carbone, relocaliser les compétences, soutenir l’agriculture durable et accélérer la transition énergétique.

La mini-série explore ces initiatives à travers 13 capsules vidéo, qui couvrent cinq thématiques :

• Le bois : une ressource locale, renouvelable et incontournable ;

• Le chanvre : une plante aux multiples atouts ;

• La biométhanisation : transformer la biomasse locale en énergie locale ;

• L’extraction de molécules végétales : des applications dans les secteurs cosmétiques, pharmaceutiques et de la phytothérapie ;

• L’innovation : un levier essentiel pour construire un avenir durable.

Réinventer l’économie, dès aujourd’hui

Ces portraits témoignent d’une nouvelle dynamique entrepreneuriale qui redéfinit les modes de production et de consommation, en plaçant le respect de l’environnement et le bien-être social au cœur des préoccupations. Les acteurs du Biosourcé en Wallonie ne se contentent pas de rêver d’un futur durable : ils le construisent, concrètement.

Cette mini-série a pour vocation d’inspirer et d’encourager les entreprises à passer à l’action. À travers des projets concrets et leurs innovations, ces acteurs prouvent qu’un autre modèle économique est possible. La question n’est plus de savoir si le changement est nécessaire, mais bien comment nous allons le concrétiser. Et cette transformation commence ici, avec eux.

Envie de découvrir ces initiatives ?

Plongez dans la mini-série disponible sur YouTube et explorez l’annuaire des acteurs du biosourcé en Wallonie. Une initiative portée par Valbiom, soutenue par le Plan de Relance de la Wallonie et Circular Wallonia.

Pour en savoir plus sur les entreprises qui font avancer l’économie biosourcée en Wallonie, rendez-vous sur www.biobasedwallonia.be, l’annuaire wallon de l’économie biosourcée !