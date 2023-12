Le Samsung Bespoke Jet™ AI nettoiera votre maison en cette fin d’année à l’aide de l’intelligence artificielle

Artificial Intelligence, l’intelligence artificielle ou simplement l’IA est aujourd’hui omniprésente. Ces dernières années, l’IA s’est imposée comme un compagnon serviable dans divers domaines de notre vie quotidienne. Et oui, vous pouvez désormais également y recourir dans votre foyer. Entrez : le Samsung Bespoke Jet™ AI, le tout nouvel aspirateur à manche de Samsung qui garde votre maison propre pendant les jours de fête et toute l’année grâce à l’intelligence artificielle.

Des assistants virtuels à commande vocale aux appareils intelligents qui facilitent nos tâches quotidiennes, l’intelligence artificielle offre de nombreuses nouvelles possibilités de rendre notre vie à la maison plus efficace et plus confortable. Et Samsung l’a bien compris. L’entreprise d’électronique a intégré l’IA dans son dernier modèle d’aspirateur à manche et l’a baptisé Samsung Bespoke Jet™ AI.

À l’approche des fêtes, un aspirateur aussi intelligent est particulièrement bienvenu. Vous recevez beaucoup de membres de votre famille, d’amis et souvent aussi des enfants en fin d’année. Le Samsung Bespoke Jet™ AI gardera votre maison propre pendant les fêtes de Noël (personne n’a le temps de ramasser une à une les épines gênantes du sapin) et de Nouvel An (vous préférez ne pas vous pencher non plus pour ramasser les miettes de pâte feuilletée). Considérez-le comme un conseil tardif pour votre liste de Noël, afin que vous puissiez commencer 2024 proprement !

5 raisons de vous procurer le Samsung Bespoke Jet™ AI

1) Le plus puissant

Le Samsung Bespoke Jet™ AI est l’aspirateur à manche le plus puissant jamais conçu par Samsung.* Avec sa puissance d’aspiration extrême de 280 W**, aucune saleté n’est trop lourde. Le filtre à air multicyclonique empêche également les particules fines de s’échapper. La batterie ayant une autonomie de 100 minutes, vous pouvez aspirer toute la maison en une seule fois. De plus, une seconde batterie est toujours incluse, ce qui permet de prolonger facilement la durée d’utilisation de 60 minutes !

2) Le plus propre

Le Samsung Bespoke Jet™ AI garde non seulement votre maison propre, il comprend également une All-in-one Clean Station™ qui vide et charge automatiquement l’aspirateur à manche. Ceux qui ont de fidèles compagnons à quatre pattes savent qu’un bon aspirateur vaut de l’or ET aussi que ramasser les poils du chien de l’aspirateur n’est pas le passe-temps favori du samedi après-midi. Autre atout : le Pet Tool+ est l’un des 6 accessoires inclus. Avec sa tête de brosse rotative plus petite, il est spécialement conçu pour les poils d’animaux.

3) Le plus intelligent

La fonction IA du Samsung Bespoke Jet™ AI lui permet de reconnaître la surface qu’il nettoie et son degré de saleté et ajuste sa puissance d’aspiration en conséquence.*** Ce faisant, le Samsung Bespoke Jet™ AI nettoie en profondeur toute surface avec une puissance d’aspiration, une durée de fonctionnement et une maniabilité optimales.

4) Design élégant

Design meets function! Le Samsung Bespoke Jet™ AI n’est pas juste intelligent et doté de capacités, il n’est pas seulement extrêmement puissant, il est aussi très élégant. Et avouons-le, ce design noir mat et élégant n’a rien pour déplaire ! La facilité d’utilisation de l’aspirateur à manche est également maximale. Vous pouvez régler la longueur du tube télescopique sur trois niveaux, ce qui vous permet de nettoyer toute la maison de manière ergonomique, confortable et facile.

5) Dans toutes les catégories de prix

Vous n’êtes pas encore tout à fait prêt(e) à investir ? Jetez un œil aux autres aspirateurs Jet™ (Bespoke). En fait, Samsung propose toute une gamme d’aspirateurs à manche dans toutes les catégories de prix. Ils ont le même design élégant et sont disponibles dans un plus grand nombre de couleurs.

Découvrez également tous les autres aspirateurs à manche Samsung sur samsung.com. Let’s Jet it !

*Par rapport à la puissance d’aspiration des aspirateurs sans fil, telle qu’elle est indiquée sur Samsung.com.

**Testé en mode Jet avec un bac à poussière vide et une batterie entièrement chargée.

***La capacité à identifier différents environnements de nettoyage peut être affectée par les conditions environnementales.