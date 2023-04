Le numérique fait passer le service du Groupe Haeck à la vitesse supérieure

Le secteur de l’automobile est en pleine transformation. Le succès grandissant des véhicules électriques et l’introduction de nouvelles technologies sont à l’origine de cette transformation, mais également la nécessité de se concentrer davantage sur le client et d’être performant. Les applications numériques dans les voitures ont aussi besoin d’une maintenance adéquate au moyen de mises à jour. La solution passe par une digitalisation générale du secteur. Le Groupe Haeck, qui dispose d’établissements à Gand, Eeklo et Knesselare, est un précurseur en la matière.

Ces dernières années, le Groupe Haeck a par exemple déjà investi dans des applications cloud pour la comptabilité et la gestion des rendez-vous. Récemment, le groupe a également revu toute l’infrastructure informatique en collaboration avec Proximus. Le groupe de garages a trouvé en Proximus un partenaire pour encadrer sa digitalisation et a pu compter sur une approche personnelle. Des spécialistes ont analysé les nouveaux besoins de l’entreprise en collaboration avec le responsable informatique.

Cela s’est traduit par l’installation d’une solution globale fiable et flexible comprenant une connectivité renforcée via SD-WAN, le wifi pour la clientèle et une solution de téléphonie modernisée.

Découvrez ici comment la digitalisation permet au Groupe Haeck d’offrir un service encore meilleur à sa clientèle dans l’ensemble de ses filiales.