« Le Nagelmackers Eurozone Real Estate Fund est un complément précieux à tout portefeuille. »

Avec son Eurozone Real Estate Fund, Nagelmackers se distingue en se concentrant très spécifiquement sur l’immobilier coté dans la zone euro. Cela permet d’éviter les risques de change. De plus, le fonds combine une stratégie d’investissement axée sur la croissance avec une approche ESG solide. Pascale Nachtergaele, Equity Fund Manager chez Nagelmackers, nous en dit davantage.

Pourquoi Nagelmackers a-t-elle choisi spécifiquement un fonds immobilier ?

Pascale Nachtergaele : « L’immobilier est une classe d’actifs unique qui contribue à la diversification des portefeuilles. Il présente une faible corrélation avec les actions et les obligations à long terme, ce qui contribue à réduire le risque global d’un portefeuille. Si l’immobilier peut être influencé à court terme par l’ensemble du marché des actions, le long terme reflète principalement la performance du bien immobilier sous-jacent. De plus, les actions immobilières offrent généralement des dividendes attrayants, qui peuvent garantir des revenus stables pour les investisseurs, en particulier en période d’incertitude. »

Quelle est concrètement la stratégie d’investissement du fonds ?

Pascale Nachtergaele : « Notre stratégie repose sur trois piliers fondamentaux. Nous sélectionnons des sociétés présentant un potentiel de croissance à une valorisation raisonnable. Nous évitons les actions surévaluées et les “value traps“. Il s’agit d’actions qui semblent bon marché mais qui offrent peu de perspectives d’avenir. L’accent est mis sur les sociétés de qualité qui ont fait leurs preuves dans différents cycles économiques.

Nous maintenons un portefeuille relativement concentré, composé de 25 à 35 titres, afin d’obtenir un bon équilibre entre la diversification et la concentration. Pour éviter les problèmes de liquidité, nous ne sélectionnons que des sociétés ayant une capitalisation boursière minimale de 200 millions d’euros.

Le fonds investit exclusivement dans la zone euro. Nous avons une légère préférence pour les actions belges en raison de notre connaissance du marché local, mais des acteurs européens plus importants font également partie du portefeuille. Cela garantit un portefeuille d’investissement équilibré et à l’épreuve du temps, qui offre à la fois des rendements attractifs et une certaine durabilité. »

Comment le développement durable est-il intégré dans le fonds ?

Pascale Nachtergaele : « Le développement durable est au cœur de notre approche d’investissement. Nous utilisons un modèle de notation ESG exclusif dans lequel nous évaluons les sociétés en fonction de leurs performances ESG et appliquons une politique d’exclusion. Nous n’investissons pas dans des sociétés affichant un mauvais score ESG. Nous votons activement lors des assemblées d’actionnaires et nous nous concertons avec les sociétés en vue d’améliorer leurs politiques de développement durable. »

Quels sont les principaux critères financiers sur lesquels vous jugez les sociétés immobilières ?

Pascale Nachtergaele : « Nous sommes attentifs à quatre aspects essentiels. Le flux de trésorerie est notre base, car il détermine la stabilité et la durabilité des paiements de dividendes. Le rendement du dividende est également un critère. Notre objectif est de sélectionner des sociétés qui peuvent continuer à verser des dividendes même dans des conditions de marché difficiles. En raison de la hausse des taux d’intérêt, nous accordons une attention particulière aux sociétés fortement endettées. Les sociétés qui peinent à vendre des actifs ou à refinancer leur dette sont confrontées à des risques accrus. Enfin, l’évolution future des revenus locatifs est cruciale pour la valeur d’une société immobilière. »

Comment l’immobilier s’est-il comporté en 2024, et quelles sont vos attentes pour 2025 ?

Pascale Nachtergaele : « L’immobilier a connu une année mitigée en 2024. L’optimisme régnait au début de l’année en raison des réductions attendues des taux d’intérêt, mais la persistance d’une inflation élevée a été source d’incertitude. Jusqu’à la mi-novembre, les rendements du secteur ont été légèrement négatifs (-1 %), principalement en raison des pressions macroéconomiques. Néanmoins, nous avons constaté une reprise dans certains segments tels que le commerce de détail et l’immobilier résidentiel, en particulier en Allemagne. Pour 2025, nous prévoyons une stabilisation des taux d’intérêt à long terme, ce qui est favorable au financement et à la valorisation de l’immobilier. Les incitations de l’UE pourraient potentiellement apporter une croissance supplémentaire. »

Quels sont selon vous les risques pour l’immobilier ?

Pascale Nachtergaele : « Une nouvelle augmentation à court terme des taux d’intérêt allemands à long terme à 3 % aurait un impact sévère sur le secteur. Une récession peut également affecter les revenus locatifs et la demande immobilière. Par ailleurs, les modifications des régimes fiscaux, telles que la suppression de statuts fiscaux favorables, peuvent avoir des effets négatifs. Enfin, les entreprises dont le taux de distribution est élevé pourraient être incitées à réduire leurs dividendes. »

Quelles sont les tendances et les opportunités que vous entrevoyez dans le secteur de l’immobilier ?

Pascale Nachtergaele : « L’immobilier dans la zone euro n’est actuellement pas très cher. Il affiche un rendement brut du dividende de 4,5 %, en ligne avec la moyenne historique, et une décote de 20 % par rapport à la valeur nette d’inventaire. Les revalorisations négatives des actifs des sociétés immobilières signalées ces derniers mois ont pris fin. Dans certains cas, nous constatons déjà une légère revalorisation positive. Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive en 2025. Alors que par le passé, la direction se concentrait sur la réduction des dettes, elle va lentement revenir à la croissance. Les acquisitions reviendront à l’ordre du jour. Le marché des transactions s’ouvrira davantage et les sociétés pourront à nouveau se tourner vers le marché des capitaux pour financer leur croissance. »

Pourquoi ce fonds présente-t-il un intérêt pour les investisseurs ?

Pascale Nachtergaele : « Le Nagelmackers Eurozone Real Estate Fund offre une manière équilibrée de bénéficier des avantages de l’immobilier. L’accent mis sur le développement durable, la qualité et la discipline financière fait de ce fonds un complément précieux à tout portefeuille. De plus, il constitue une base solide pour les investisseurs qui recherchent à la fois une diversification des risques et des rendements attrayants dans un marché en mutation. »

Nagelmackers affiche une philosophie d'investissement spécifique façonnée par des années d'expérience, de recherche approfondie et d'analyse continue du marché dans ses activités et services d'investissement.



