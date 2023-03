L’Audi Q8 e-tron donne un nouveau visage à la voiture électrique haut de gamme

En tant que marque premium, Audi est toujours à l’avant-garde. Fin 2018, l’Audi e-tron a inauguré l’ère de la mobilité électrique. Avec succès, puisque plus de 5 500 Belges ont fait l’acquisition du SUV électrique de luxe. Désormais, l’Audi e-tron poursuivra sa carrière sous le nom d’Audi Q8 e-tron, avec non seulement un nouveau nom mais aussi une plus grande autonomie, de nouvelles technologies et un design plus moderne.

Vous l’avez peut-être déjà aperçue lors de sa première belge au Salon de l’auto de Bruxelles et maintenant elle brille aussi chez les distributeurs de la marque : la nouvelle Audi Q8 e-tron et sa variante coupé Audi Q8 Sportback e-tron. L’enthousiasme pour le nouveau modèle électrique phare d’Audi est élevé. Depuis le début des commandes en décembre, l’Audi Q8 e-tron et l’Audi Q8 Sportback e-tron ont représenté 45 % des ventes de voitures électriques Audi en Belgique. Sans surprise, les Q8 e-tron et Q8 Sportback e-tron font un grand pas en avant.

19,7-22,3 kWh/100 km – 0g CO2/km (WLTP)

Plus d’autonomie

« Nous avons réussi à augmenter à la fois la capacité de la batterie et la puissance de charge. En outre, nous avons amélioré les moteurs, la direction progressive et le châssis, et donc les caractéristiques de conduite dynamique qui sont si typiques d’Audi », déclare Markus Duesmann, président du conseil d’administration d’Audi AG. Les concepteurs ont notamment dessiné une nouvelle face avant – notez aussi le logo bidimensionnel de la marque aux quatre anneaux – et amélioré la ligne de fuite. Le résultat est une autonomie électrique allant jusqu’à 582 km pour le Q8 e-tron et même 600 km pour la version Sportback (selon la norme WLTP). Des chiffres impressionnants pour un SUV de cette taille. Et ce n’est pas la seule surprise.

Une technologie de pointe

« En tant que marque automobile, vous devez toujours envisager les choses avec plusieurs années d’avance. Aujourd’hui, les attentes des clients et de la société évoluent à la vitesse de l’éclair. Audi l’a très bien compris. Son slogan Vorsprung durch Technik résume en trois mots sa mentalité de pionnier progressiste. Depuis sa création, Audi développe des innovations et des technologies qui propulsent la voiture au niveau supérieur », explique Stef Sleurs, directeur du marketing chez Audi Belgique.

L’Audi Q8 e-tron et le Q8 Sportback e-tron peuvent être, pour la première fois sur des modèles de série, équipés de l’holoride, une technologie qui adapte les mouvements de caisse de la voiture. Les passagers arrière peuvent chausser des lunettes de réalité virtuelle et s’immerger dans des jeux, des films et des contenus interactifs. Si la voiture tourne à droite, le vaisseau spatial du monde imaginaire navigue également vers la droite. Si la voiture accélère, le vaisseau spatial accélère aussi. Ainsi, un trajet en voiture ne sera plus jamais le même. Et pourquoi pas des caméras qui prennent la place des rétroviseurs extérieurs ? Ou encore des phares LED à matrice numérique qui projettent des messages sur la route et adaptent le faisceau aux conditions jusqu’au plus petit rayon ?

Made in Belgium

Ce ne sont là que quelques exemples des technologies de pointe qui font des Audi Q8 e-tron et Audi Q8 Sportback e-tron les SUV les plus avancés. Avec les SUV plus compacts Audi Q4 e-tron et Audi Q4 Sportback e-tron et l’Audi e-tron GT grand turismo, ils forment une gamme électrique de haut vol très attractive. D’ailleurs, en tant que Belges, nous pouvons en être particulièrement fiers, car les Audi Q8 e-tron et Audi Q8 Sportback e-tron sont exclusivement produites par Audi Brussels. Selon un processus qui est par ailleurs totalement neutre en carbone. À cet égard aussi, Audi fait figure de pionnier.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Contactez votre distributeur Audi pour toute information sur la fiscalité de votre véhicule.

Pour plus d’infos : www.audi.be