La Peugeot E-308 SW électrise le segment des breaks

Les breaks, au même titre que les SUV, ont le vent en poupe sur le marché fleet ces dernières années. Parallèlement, les entreprises optent de plus en plus pour des voitures 100 % électriques. Les breaks électriques, quant à eux, se comptent actuellement sur les doigts de la main. La nouvelle Peugeot E-308 SW semble constituer la réponse idéale.

Le segment des breaks électriques connaîtra une forte croissance dans les années à venir, en particulier dans notre pays où ce type de carrosserie a la cote. Avec l’arrivée de la nouvelle E-308 SW, qui existe également en version hatchback cinq portes (E-308), Peugeot fait sans aucun doute un choix judicieux. Peugeot vise à offrir une gamme électrique très complète et est sur la bonne voie pour y parvenir. En effet, après le modèle hatchback compact E-208, le SUV compact E-2008, la E-308 et la E-308 SW, le fastback E-408, le SUV fastback E-3008 et le grand SUV E-5008 sont également prévus.

Une grande efficacité

La nouvelle Peugeot 308 SW vous permet désormais de choisir entre l’hybride rechargeable, l’essence, le diesel ou l’électrique. En tant qu’hybride rechargeable (180 ou 225 ch), la Peugeot 308 SW est déjà très populaire sur le marché fleet et la E-308 SW semble également prometteuse avec sa déductibilité fiscale à 100 %. La E-308 SW est propulsée par un nouveau moteur électrique d’une puissance de 115 kW (156 ch) et un couple instantané de 270 Nm. La batterie, qui se charge de 20 à 80 % en 30 minutes à une borne de recharge publique de 100 kW, est également d’une nouvelle génération. Un chargeur embarqué triphasé (11 kW) est de série.

Avec une consommation moyenne de 12,7 kWh/100 km, ce break électrique s’avère remarquablement efficace. Il offre une autonomie de plus de 400 km (cycle WLTP), en fonction du niveau d’équipement. Visuellement, la E-308 SW ressemble aux modèles équivalents à moteur à combustion interne, bien que les concepteurs aient prévu de nouvelles jantes en aluminium de 18 pouces pour une meilleure efficacité aérodynamique, par exemple. Pour gérer au mieux la consommation d’énergie, le conducteur peut choisir le mode de conduite (Eco, Normal et Sport) et même récupérer plus d’énergie en utilisant le mode Freinage pour ralentir plus fortement lorsque vous relâchez l’accélérateur.

Aides à la conduite

Sur le plan technologique, la nouvelle E-308 SW est équipée de la dernière génération d’aides à la conduite pour rouler sereinement et en toute sécurité. Citons, par exemple, le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop and Go, le système de surveillance des angles morts à longue portée (75 mètres) ou l’avertisseur de trafic arrière (en option), qui vous avertit d’un danger lorsque vous faites marche arrière. L’habituel Peugeot i-Cockpit est également de la partie, avec un volant compact (et chauffant), un affichage tête haute numérique en 3D (sur le modèle GT) que vous pouvez régler vous-même et un écran tactile central de 10 pouces. Enfin, la E-308 SW est également équipée d’une application MyPeugeot qui permet de programmer une recharge à distance.

Découvrez les Peugeot E-308 et E-308 SW prochainement chez les concessionnaires Peugeot ou renseignez-vous sur les nouveaux modèles dès à présent sur www.peugeot.be