La Peugeot 408 : un modèle très différent

Vous êtes à la recherche d’une voiture de société qui brille par son originalité ? La nouvelle Peugeot 408 pourrait vous plaire. Il ne s’agit pas d’un SUV classique, mais d’un fastback élégant sans concurrente directe. En termes de motorisation également, la Peugeot 408 est une voiture de société intéressante.

Les concepteurs de Peugeot ont estimé que le haut du segment C (308, 308 SW, 3008 …) pouvait encore accueillir un nouveau concept. C’est ainsi qu’est née la 408, un élégant fastback 5 portes. Sa silhouette élancée plaira à ceux qui apprécient les lignes qui captent l’attention. « La nouvelle Peugeot 408 surprend à tous points de vue et s’adresse à ceux qui aiment les voitures et la vie et qui veulent rompre avec la tradition », explique Linda Jackson, CEO de Peugeot.

Intérieur moderne

Avec une hauteur de 1,48 m, la 408 dépasse la 308 SW de quelques centimètres, mais est plus basse qu’un SUV. Les formes atypiques de la 408 présentent plusieurs avantages pratiques à l’intérieur. Par exemple, l’empattement long (2,79 m) offre un large espace pour les genoux au niveau de la deuxième rangée de sièges. Il s’agit même de la Peugeot la plus spacieuse pour les passagers arrière. Le coffre affiche lui aussi de belles dimensions, avec un volume de 536 à 1 611 l (pour les versions équipées du moteur thermique). Pour un accès aisé, le coffre de la version GT est également motorisé.

À l’intérieur, vous découvrirez le Peugeot i-Cockpit, avec le volant compact typique de la marque. Tout cela semble très moderne. Sous l’écran tactile central de 10”, vous trouverez des « i-toggles » que vous pouvez configurer comme des raccourcis vers des fonctions que vous utilisez régulièrement, telles qu’une station de radio, un contact téléphonique ou la climatisation.

Pour les conducteurs fleet, la 408 offre également le choix entre deux hybrides rechargeables fiscalement avantageuses de 180 ou 225 ch.

Nouvelle technologie Hybrid 48 V

Il s’agit d’un modèle intéressant pour les conducteurs fleet, car outre une version essence 1.2 l PureTech (130 ch), la 408 offre également le choix entre deux hybrides rechargeables fiscalement avantageuses de 180 ou 225 ch. À partir de juillet, Peugeot introduira également la nouvelle technologie Hybrid 48 V dans la 408. Celle-ci combine un moteur à essence PureTech (136 ch) avec une nouvelle transmission à double embrayage à six vitesses et un moteur électrique intégré (21 kW). Grâce à une batterie qui se recharge pendant la conduite, le moteur à essence dispose d’un couple supplémentaire à bas régime. Le résultat ? La 408 consomme 15 % d’essence en moins et peut souvent rouler en mode électrique en ville. Bien vu Peugeot ! Vous préférez un véhicule 100% électrique ? À terme, Peugeot prévoit également une variante entièrement électrique de la 408.

Découvrez la nouvelle 408 dans le réseau Peugeot.

www.peugeot.be