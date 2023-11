La nouvelle Kia EV9 est un SUV électrique sept places

Vous recherchez une voiture de société luxueuse et dotée d’un équipement dernier cri. Elle doit être entièrement électrique, car c’est de rigueur à l’heure actuelle dans les entreprises. Par ailleurs, vous voulez une voiture spacieuse dotée de six ou sept places pour satisfaire toute la famille. Mission impossible ? L’EV9, le nouveau SUV électrique de Kia, relève le défi.

Suite à l’engouement pour les crossovers électriques EV6 et Niro EV, Kia se lance maintenant dans un segment fleet supérieur. La nouvelle EV9 représente le fleuron de la marque. En fait, avec ses cinq mètres de long, c’est la voiture la plus spacieuse de Kia à ce jour. L’EV9 comporte trois rangées de sièges chacune et dispose de sept sièges de série. Peu de voitures électriques peuvent rivaliser sur ce point à l’heure actuelle. Vous n’avez pas besoin de sept places ? Il est également possible de commander l’EV9 en version six places, les deux sièges de la deuxième rangée pouvant pivoter de 180 degrés vers la troisième rangée, ce qui facilite les échanges entre les passagers. Il est également possible de choisir des sièges de relaxation.

La Kia EV9 est non seulement spacieuse pour les passagers, mais elle offre également un espace de rangement supplémentaire dans le coffre avant. Ce dernier a une capacité de 90 litres et peut être déverrouillé à distance à l’aide de l’application Kia sur votre smartphone. Le coffre arrière mesure 728 litres lorsque les deux premières rangées de sièges sont en position verticale et 333 litres lorsque toutes les rangées de sièges sont en position verticale.

Le SUV de demain

L’espace constitue l’une des nombreuses qualités de l’EV9, qui regorge de gadgets pratiques et sûrs. « Avec l’EV9, Kia fait entrer le SUV de demain dans le monde d’aujourd’hui. En effet, le nouveau vaisseau amiral embarque de nombreuses technologies futuristes : la charge ultrarapide et bidirectionnelle, ultérieurement, des services et fonctionnalités numériques disponibles par le biais du Kia Connect Store. Les nombreux matériaux recyclés utilisés confèrent également à l’intérieur un caractère particulièrement durable », explique Olivier Gelas, Managing Director de Kia Belux.

563 km d’autonomie

Au lancement, la Kia EV9 sera déclinée en deux éditions de lancement, chacune dotée d’une batterie de 99,8 kWh, caractérisée par une charge efficace et rapide. En seulement 15 minutes, vous récupérez jusqu’à 239 km d’autonomie sur un chargeur rapide à courant continu. La première version, baptisée Earth, est dotée d’une traction arrière et offre une puissance de 204 ch, ainsi qu’une autonomie de 563 km. L’équipement de série est extrêmement complet (sept sièges, chargement des appareils dans le véhicule, cuir végan matelassé, affichage tête haute, images à 360 degrés autour de la voiture, etc.)

La deuxième version, la GT Line, peut être équipée de six ou sept places. Elle se distingue non seulement par une allure plus sportive, mais aussi par quatre roues motrices et plus de puissance (384 ch). Et ce, pour une autonomie maximale de 505 km. La nouvelle EV9 peut être commandée dès maintenant et Kia livrera les premières unités au début de l’année 2024.

Découvrez tous les détails de la Kia EV9, une voiture de haute technologie, à l’adresse suivante www.kia.com/be