La Fondation contre le Cancer finance la recherche scientifique de pointe en cancérologie

Le 22 septembre, la Fondation contre le Cancer a invité ses donateurs et partenaires à l’événement « Beating Cancer Together » à l’AG Campus à Bruxelles. Au cours de cet événement, elle a remis les « Scientific Grants » – les Oscars de la recherche sur le cancer – aux chercheurs belges et à leurs équipes.

Tous les participants – parmi lesquels de nombreux donateurs – ont pu ensuite découvrir le « Research Village » et assister à des présentations captivantes, au cours desquelles les équipes de recherche lauréates ont présenté leurs travaux et répondu aux questions des visiteurs. Les donateurs et les partenaires ont ainsi pu constater l’impact de leur soutien à la Fondation contre le Cancer. Grâce aux progrès de la recherche scientifique, près de 70 % des personnes sont encore en vie cinq ans après leur diagnostic de cancer.

Mais il reste encore beaucoup à faire, car le nombre de diagnostics ne cesse d’augmenter en Belgique, et trop de personnes meurent encore de la maladie malgré un taux de guérison plus élevé. Soutenir la recherche sur le cancer reste donc indispensable pour mieux comprendre les mécanismes du cancer, développer de meilleurs diagnostics et traitements, et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie.

Le financement de la recherche scientifique sur le cancer est la principale mission de la Fondation contre le Cancer.

La recherche est et restera le moteur du progrès dans la lutte contre le cancer. C’est en effet grâce à la recherche scientifique que l’on peut améliorer la connaissance de la maladie et trouver des traitements qui améliorent les chances de survie et la qualité de vie des patients. Et la Fondation contre le Cancer est la seule organisation de lutte contre le cancer en Belgique qui soutient toutes les disciplines de recherche.

Les Scientific Grants financent ainsi une sélection de projets de recherche fondamentale, translationnelle et clinique, tous soigneusement choisis par des conseils scientifiques indépendants. En 2022, la Fondation contre le Cancer a également mis à disposition des fonds supplémentaires pour des appels à projets exceptionnels, tels que Grants Advanced Technology Equipment ou encore les Grants Organ Saving Treatment & Improvement of Quality of Life. À cet égard, 2022 a été une année exceptionnelle.

« Les besoins financiers de la recherche scientifique biomédicale augmentent, d’une part parce que les équipements indispensables sont plus sophistiqués et plus coûteux, d’autre part parce que la complexité des travaux requiert plus de spécialistes très pointus qui collaborent dans un même projet. Les investissements dans cette recherche scientifique contre le cancer, à côté d’efforts pour une prévention et une détection plus efficaces de la maladie cancéreuse, restent donc une priorité absolue au niveau national pour mieux aider nos patients.

Prof Pierre Coulie, de Duve Institute, UCLouvain ; coprésident de la Fondation contre le Cancer

« Beating Cancer Together » une rencontre unique entre donateurs, partenaires et chercheurs

Si la Fondation contre le Cancer peut contribuer au financement des projets de recherche les plus prometteurs en Belgique, c’est principalement grâce à la générosité de ses donateurs et partenaires. « Beating Cancer Together » est l’occasion de réunir tous ceux qui contribuent à transformer l’espoir en victoire, et de remercier tous ceux qui rendent cela possible !