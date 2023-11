La CUPRA Born électrique vous offre un plaisir de conduite accru

Les voitures de société spacieuses, pratiques et 100 % électriques ont actuellement le vent en poupe. Pourtant, outre ces qualités, de nombreux conducteurs recherchent également davantage d’originalité et un plus grand plaisir de conduite. C’est précisément ce que propose CUPRA, la jeune marque automobile de Barcelone.

« Nos voitures sont parfaitement compatibles avec les critères des flottes d’entreprise, mais nous n’en sommes pas moins une marque de rebelles », déclare Brigitte Goossens, fleet manager chez CUPRA. CUPRA constitue une marque distincte au sein du groupe Volkswagen depuis 2018. Elle se différencie notamment par un design qui laisse davantage la part belle à l’émotion et à même d’augmenter le plaisir de conduite pour le conducteur. D’ailleurs, le caractère sportif de la marque CUPRA ne se manifeste pas uniquement sur la route, comme en témoigne sa collaboration avec le club de football FC Barcelona ou les fédérations de padel en Belgique.

Born to be electric

« Nos clients sont souvent des entreprises qui attachent de l’importance à la joie de vivre de leurs collaborateurs et qui cherchent à se distinguer, comme l’entreprise du secteur IT Cegeka », explique Brigitte Goossens. La CUPRA Born 100 % électrique constitue un parfait exemple de ce type de véhicule d’entreprise excentrique. Elle offre une belle autonomie de 540 km (avec une batterie de 77 kWh) et une puissance de 231 ch avec le pack e-Boost. Elle est déductible à 100 % pour les entreprises. Bien que la CUPRA Born fasse partie de la classe moyenne compacte, elle offre beaucoup d’espace. Toutes les qualités rationnelles d’une voiture de société sont donc présentes.

En outre, ce modèle hatchback à cinq portes se caractérise par un design original et dynamique avec des phares à LED et des tonalités cuivrées. L’intérieur se distingue par ses sièges baquets confortables et sa technologie moderne telle que l’affichage tête haute avec réalité augmentée qui projette les indications de conduite sur le pare-brise. La CUPRA Born est d’ailleurs très agréable à conduire. Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle voiture de société, n’hésitez pas à demander un essai.

De grands projets pour l’avenir

Actuellement, CUPRA a un statut de challenger et nourrit d’ambitieux projets pour les années à venir. Jusqu’à présent, en 2023, la CUPRA a enregistré une forte croissance internationale, avec notamment un doublement des ventes de la Born. D’ici 2030, CUPRA deviendra un constructeur de modèles exclusivement électriques. Le constructeur a de nombreux atouts dans sa manche. En 2024, CUPRA présentera son second modèle électrique, le SUV coupé Tavascan. La citadine électrique CUPRA Raval suivra en 2025.

Enfin, au salon de Munich (IAA) début septembre, CUPRA a dévoilé la DarkRebel, un prototype de voiture de sport conçu en collaboration avec la Tribu CUPRA, des fans de la marque. « La nature rebelle de la DarkRebel a une raison d’être : prouver que les voitures électriques peuvent être attrayantes et sources d’émotion à l’avenir », résume parfaitement Wayne Griffiths, CEO de CUPRA.

Vous souhaitez découvrir la CUPRA Born ? Surfez rapidement sur www.cupra.be