Investir activement ou passivement ? Telle est la question !

Que faire pour maximiser le rendement de son épargne ? Même en matière d’investissement, la seule constante est souvent le changement. Et cela peut être déroutant. Une chose est sûre : mieux vaut investir (en ligne) en toute connaissance de cause. Une excellente première étape consiste à participer au webinaire gratuit “Investissement actif vs passif” du 21 novembre, animé par Amid Faljaoui, Directeur Trends-Tendances.

Lors du webinaire “Investissement actif vs passif”, Amid Faljaoui recueillera les points de vue et les conseils pratiques de deux experts du monde des fonds et des trackers et d’un expert de Keytrade Bank. Une démarche plus qu’utile, comme le confirme Geert Van Herck, Chief Strategist chez Keyprivate, le gestionnaire patrimonial en ligne de Keytrade Bank. « Je constate un besoin croissant de connaissances en matière de placement, y compris chez les jeunes qui veulent se constituer un patrimoine à plus long terme parce qu’ils craignent que leur pension ne suffise pas à leur assurer un certain niveau de vie. »

Les frais grignotent les gains

Il y a bien sûr les fonds maison des différentes banques, mais les frais d’entrée et de sortie écrèment considérablement les rendements. Geert Van Herck : « Ces fonds maison gérés activement ne sont pas seulement chers, ils parviennent rarement à “battre le marché”. Le fait qu’à long terme, les fonds traditionnels n’offrent pas de rendements supérieurs à l’indice de référence renforce le choix de l’investissement passif, qui consiste à essayer de suivre le marché. Ceux qui investissent dans des fonds indiciels cotés gérés passivement (trackers ou ETF) répartissent également les risques et réduisent les coûts au maximum. En ce qui concerne ces coûts, la fiscalité (lire : la taxe boursière) peut être un paramètre important dans le choix d’un tracker. »

Des combinaisons futées

Une approche qu’il convient cependant de nuancer. Geert Van Herck préconise en effet de composer un portefeuille d’investissement selon le principe du “noyau dur” et des “satellites” : « Le noyau dur, ce sont les trackers – géographiquement bien répartis entre les États-Unis, l’Europe, le Japon et les pays émergents. La partie satellite peut être composée de fonds gérés activement. Il s’agit de fonds spécialisés ou de fonds thématiques que l’on retrouve également dans notre offre. Les grands thèmes sur lesquels ils se concentrent sont l’eau, les énergies alternatives, le vieillissement, la technologie, la cybersécurité… »

Dans un portefeuille bien diversifié, on peut aussi choisir les valeurs satellites parmi les fonds mixtes. Geert Van Herck : « Ces fonds font également partie de notre offre de fonds et connaissent un grand succès. Comme ils contiennent à la fois des actions et des obligations, ils ne sont pas exposés à 100 % au risque des actions, ce qui les rend moins volatils. Pour l’investisseur moyen, c’est souvent un gage de tranquillité d’esprit. »

Quid des obligations ?

La hausse des taux suscite également un regain d’intérêt pour les obligations. « Là aussi, il peut être intéressant de rechercher des fonds obligataires gérés activement. L’investissement passif global en actions n’est pas si difficile grâce aux ETF qui suivent un indice mondial, mais pour les obligations, c’est beaucoup plus complexe. Faut-il acheter des obligations d’État ou des obligations d’entreprises ? Faut-il opter pour des durées courtes ou longues ? Qu’en est-il des obligations des marchés émergents ? Des choix difficiles pour l’investisseur moyen et donc une approche du ressort des gestionnaires de fonds professionnels. »

Difficile, mais pas impossible

Des choix certes difficiles, mais pas impossibles. Pour avoir une vision claire des avantages et des inconvénients de l’investissement actif et passif et savoir comment élaborer au mieux votre plan d’investissement, participez au webinaire gratuit du mardi 21 novembre 2023 de 11h30 à 12h15.

Hôte : Amid Faljaoui, Directeur Trends-Tendances, Directeur Cercle de Wallonie, Rédacteur en chef Canal Z et Chroniqueur à la RTBF

Fabienne Michels, Financial Sales Expert chez Keytrade Bank

Sven Verstraete, Director, Institutional & Wholesale Business Development Belgium & Luxemburg chez Robeco

Gisèle Duenas Leiva, Head of Manager Research Belgium & Luxembourg

