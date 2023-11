Glenfiddich et Aykan Umut organisent une exposition insolite inspirée par l’IA dans deux villes belges !

L’intelligence artificielle est-elle réellement l’ennemie de l’art ? Les récentes avancées technologiques ont suscité de nombreux débats, particulièrement dans le secteur artistique. Mais art et technologie ne font pas forcément mauvais ménage. La preuve avec cette audacieuse collaboration réunissant l’artiste gantois Aykan Umut et l’Atelier by Glenfiddich, le projet artistique de la marque de whisky single malt Glenfiddich. Conçue à l’aide de la technologie I.A., cette exposition en plein air anime les villes de Bruxelles et Anvers.

Magritte, Hergé, Ensor ou encore Horta, tant de noms qui ont révolutionné la scène artistique belge et même internationale. Outre leur sens de l’esthétisme, ces artistes partagent un point commun : leur esprit pionnier. N’hésitant pas à braver l’inconnu, ils ont repoussé les limites créatives et ont inspiré des générations d’artistes. Si on salue aujourd’hui leur esprit avant-gardiste et non-conformiste, il faut reconnaître que les plus grandes (r)évolutions artistiques s’accompagnent parfois de débats passionnés comme le prouve l’avènement de la photographie qui allait, d’après certains, ‘tuer’ la peinture.

Cette affiche prend vie grâce à la Réalité Augmentée !

Depuis peu, un nouveau sujet anime la communauté artistique : celui de l’intelligence artificielle. Certains artistes s’en inspirent pour façonner des œuvres uniques en leur genre comme le Gantois Aykan Umut. Plus connu sous le pseudonyme d’Ai-kan Umut, l’artiste a fait de l’intelligence artificielle et de l’art numérique son style signature. Exposées dans des galeries internationales, ses œuvres captivantes inspirées du street-art, de la musique urbaine et du style rétrofuturiste ont également été projetées lors du dernier défilé londonien de la marque Moncler.

Des œuvres vivantes

Inspiré par l’univers de Glenfiddich, Aykan Umut a utilisé l’IA afin de concevoir une œuvre d’art qui sera visible lors d’une campagne d’affichage physique et numérique. qui sera visible dans une campagne d’affichage physique et numérique. Inspirée de l’univers de la distillerie Glenfiddich et générée numériquement grâce à un système de mots clés (la technologie MidJourney), son œuvre poétique est actuellement affichée dans les rues de Bruxelles et Anvers. La campagne va même encore plus loin en dotant l’œuvre d’un QR code que les passants intrigués peuvent scanner afin de lui donner vie. Un évènement original organisé en collaboration avec deux galeries d’art PLUS-ONE Gallery à Anvers et Gaggarin by IndianDribble à Bruxelles.

Quand l’art et le whisky se rencontrent

Ne vous fiez pas seulement à ses techniques ancestrales transmises de génération en génération de maître-distillateurs : du haut de ses 136 ans, Glenfiddich a soif d’innovation, de technologies et de révolutions. Cette collaboration artistique est d’ailleurs loin d’être une première pour la marque écossaise. Célébrant l’esprit anticonformiste, Glenfiddich réunit artistes et fins amateurs de whisky et soutient de nombreux projets artistiques aux quatre coins du monde, et ce depuis plus de soixante ans. Dans les années 60, la distillerie a fait appel à l’artiste moderniste Hans Schleger pour imaginer une bouteille originale triangulaire afin de capturer ses précieux whisky single malts. Poursuivant sur sa lancée, la Distillerie Glenfiddich demande régulièrement à des artistes internationaux de collaborer ensemble : que ce soit pour réinterpréter ses mythiques bouteilles ou pour participer à des programmes tels que cette deuxième édition de l’Atelier by Glenfiddich.

Un chef d’œuvre pour le palais

Et si vous poursuiviez cette discussion artistique autour d’un verre de très bon whisky single malt ? Avec sa cuvée Grand Cru 23YO, Glenfiddich réunit le meilleur de la France et de l’Ecosse. Son single malt premium, élaboré dans le plus grand respect des traditions écossaises, est fini dans de précieux fûts en chêne qui ont contenu des vins français. Un harmonieux et divin mariage de 23 ans. Ce n’est pas par hasard que les maîtres-distillateurs ont choisi ce chiffre : grâce à de nombreuses expérimentations, ils ont défini que ce délai était idéal pour garantir un whisky single malt équilibré, complexe et incroyablement savoureux aux notes de vanille, brioche, poires et raisin blanc.

« L’Atelier by Glenfiddich » x Aykan: une campagne captivante à découvrir sur les comptes Instagram de Glenfiddich et d’Aykan Umut.

