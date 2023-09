Galaxy Z Fold5 : le polyvalent numérique

Les frontières entre le smartphone et l’ordinateur portable s’estompent définitivement. Avec le Samsung Galaxy Z Fold5 en poche, l’efficacité vous accompagne partout. Travailler mobile n’a jamais été aussi facile et agréable !

Pourquoi acheter deux appareils quand un seul suffit ? Lorsque vous déployez le Galaxy Z Fold5, vous avez en quelque sorte deux smartphones à votre disposition. Ou mieux encore : un smartphone et un PC portable. Avec trois écrans. Un bureau mobile qui tient simplement dans votre poche ou sac à main.

Les smartphones pliables sont de plus en plus populaires, et cela n’a rien de surprenant. Si vous ne les connaissez pas encore, vous pouvez difficilement imaginer le confort de travail qu’offre un tel appareil à écran pliable. L’édition de documents, l’affichage de feuilles de calcul et la navigation sur des sites web sont beaucoup plus fluides qu’avec un smartphone traditionnel. Le Galaxy Z Fold5 vous permet d’ouvrir jusqu’à trois fenêtres différentes sur un seul écran, ce qui signifie que vous avez toujours une vue d’ensemble de vos activités. Vous pouvez facilement glisser et déposer des fichiers, des photos et des vidéos d’un écran à l’autre, à l’aide de deux doigts ou du S Pen disponible séparément. La barre des tâches contient des raccourcis vers 12 applications maximum.

Presque comme une tablette

On peut déployer l’appareil, mais ce n’est pas indispensable. L’écran extérieur vous permet d’effectuer facilement une série de tâches de base, comme répondre à des messages, gérer votre agenda ou consulter les prévisions météo. L’écran pliable intérieur mesure 7,6 pouces, ce qui approche la taille d’une tablette. Le double écran garantit une expérience visuelle de haute qualité, même lors du visionnage de vidéos, grâce à sa résolution de 1812 x 2176 pixels. L’écran extérieur n’est pas en reste, avec une résolution de 904 x 2316 pixels. Pour éviter tout dommage, l’écran extérieur est doté d’une couche de verre solide (Gorilla Glass Victus 2). L’écran pliable est quant à lui équipé d’un protecteur d’écran en plastique préappliqué.

Accidents exclus

Grâce à la nouvelle charnière, qui n’existait pas encore sur le Galaxy Z Fold4, vous pouvez plier entièrement l’appareil. Les deux moitiés reposent à plat l’une sur l’autre, sans espace entre les deux, comme c’était le cas sur le modèle précédent. Ainsi, aucun risque que la poussière ou d’autres salissures y pénètrent. La charnière rend également le Galaxy Z Fold5 extrêmement robuste, comme le prouve notamment le test de robustesse réalisé par le célèbre YouTubeur JerryRigEverything. Ce dernier a soumis le smartphone à quelques épreuves radicales qui n’ont pas pu en venir à bout. Un éventuel accident, comme le fait de plier l’appareil du mauvais côté, est également exclu.

Environnement familier

Que vous soyez médecin ou entrepreneur, consultant ou contrôleur, vous voulez pouvoir travailler n’importe où. Le Galaxy Z Fold5 répond à ce souhait. Cet appareil polyvalent est compact et léger : il est plus fin de 3,2 pouces et plus léger de 9 grammes que son prédécesseur.

Le moteur de l’appareil, le tout nouveau processeur Snapdragon 8 Gen2, fournit la puissance nécessaire. Même lorsque vous avez quatre applications ouvertes en même temps, la vitesse ne s’en trouve pas réduite. Samsung propose un large éventail d’applications qui facilitent le travail, telles que Wrike (pour la planification des tâches), Zoho (marketing par e-mail), Webex (réunions, appels, messagerie) et désormais aussi GoodNotes (pour les notes numériques). L’écran pliable offre suffisamment d’espace pour prendre des notes dans le bas, par exemple, tout en restant en contact avec vos collègues.

Grâce à l’interface de bureau (DeX), vous pouvez connecter le Galaxy Z Fold5 à un moniteur sans fil ou par câble. Samsung Knox garantit que les données confidentielles et sensibles sont sécurisées où que vous soyez.

Films et musique

Après le travail, la détente ! Pour prendre des selfies, vous pouvez recourir à l’appareil photo situé derrière l’écran avant, mais les meilleures images sont prises avec l’appareil photo principal de 50 mégapixels que vous utilisez lorsque vous ouvrez l’appareil. Envie d’un film ou d’un peu de musique ? Le grand écran du Galaxy Z Fold5 vous plonge dans une véritable expérience cinématographique, et les haut-parleurs stéréo situés en haut et en bas figurent parmi les meilleurs du marché. Les basses, les aigus et les médiums résonnent à merveille. Travailler à fond, jouer à fond : ceux qui aspirent à cela ne seront pas déçus avec le Galaxy Z Fold5 !

