Fonds de private equity : plus de diversification et rendement potentiel plus élevé

Les entreprises ne recherchent pas seulement du capital de croissance sur les marchés boursiers. De plus en plus, elles souhaitent rester privées ou non cotées, et trouvent ce capital auprès de fonds de private equity. Ils offrent aux investisseurs – moyennant l’avis d’experts – de plus grandes possibilités de diversification et un rendement potentiellement plus élevé. Les explications de Bert D’Huyvetter, Head of Private Assets chez Degroof Petercam.

En investissant dans des actions d’entreprises cotées en Bourse, les investisseurs fournissent des ressources financières aux entreprises. Les entreprises non cotées ont elles aussi besoin de capitaux de croissance, ce que leur fournissent les fonds de private equity. Cette catégorie d’actifs est peut-être moins classique, mais ce marché pesait tout de même près de 12.000 milliards de dollars à la mi-2022.

Plus de diversification et de rendement potentiel

L’une des principales raisons d’investir dans le private equity est la meilleure diversification du portefeuille. En effet, les actions cotées en Bourse ne sont plus aussi diversifiées qu’elles l’étaient auparavant, car le nombre de sociétés cotées diminue. Rien qu’aux États-Unis, cette baisse a atteint 25 % entre 2000 et 2020.

Les fonds de private equity permettent ainsi d’accéder à des entreprises innovantes qui ne sont pas (encore) cotées en Bourse et, en outre, dont le rendement potentiel est attrayant. Selon le Global Private Equity Report 2023 de Bain & Company, les fonds de private equity en tant que catégorie d’actifs affichent, sur les 25 dernières années, une surperformance moyenne de 7 % par an par rapport au MSCI World Index. Ce n’est pas une garantie pour l’avenir, mais c’est significatif.

Long terme et stratégie de buy-out

Bert D’Huyvetter, Head of Private Assets chez Degroof Petercam.

L’investissement dans les fonds de private equity se fait à long terme : pour une durée de 10 ans avec un montant minimum de 125.000 euros par fonds. L’investissement est un contrat à durée déterminée, sans option de sortie anticipée.

Certes, il y a un risque de capital, car les entreprises peuvent se révéler moins performantes que prévu. Ne placez donc qu’une partie de vos ressources dans des fonds de private equity et diversifiez les fonds et les millésimes.

Degroof Petercam privilégie les fonds assortis d’une stratégie de buy-out. Une stratégie qui consiste à acquérir des participations de contrôle dans des entreprises performantes et à les revendre après la concrétisation de leur croissance. En même temps, l’attention est portée sur toutes les variantes complémentaires de cette stratégie de buy-out.

Processus de sélection crucial

Le processus de sélection est crucial car l’écart entre les 25 % de fonds les plus performants et les 75 % restants est très important. Ces 15 dernières années, les experts de Degroof Petercam ont constitué un vaste réseau et ont investi énormément de temps et d’énergie pour proposer une sélection de gestionnaires de fonds de tout premier ordre.

Les ambitions de Degroof Petercam vont au-delà de la recherche de rendement potentiel. L’objectif est d’offrir aux investisseurs une prise en charge maximale, depuis l’intention d’investir dans un fonds de buy-out jusqu’à son échéance finale. Des experts familiarisent les investisseurs avec cette classe d’actifs spécialisée et les aident à constituer leur portefeuille de private equity et à en assurer le suivi administratif.

