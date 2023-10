Entrepreneurs, misez sur l’économie circulaire !

«Devenir circulaire », c’est le titre de la campagne lancée par le SPF Economie et financée par l’Union européenne pour aider les entrepreneurs à relever les défis de demain. Regarder vers l’avenir et saisir les opportunités dès aujourd’hui en changeant les procédés, en réutilisant les matières premières et en recyclant intelligemment. Êtes-vous prêt à miser sur l’économie circulaire ?

Bien que les PME appréhendent positivement le défi de la transition vers l’économie circulaire, elles sont confrontées à des obstacles comme le manque d’informations, de connaissances ou de méthodes. Or, il est essentiel de les aider et de les soutenir dans leurs efforts, pour réussir la transition environnementale de la Belgique. L’économie circulaire montre la voie à suivre pour créer une société durable et résiliente.

Au sein d’une économie linéaire, telle que nous la connaissons, on extrait les matières premières et on les utilise pour fabriquer des produits qu’on jette quand ils sont en fin de cycle. Ce modèle a entraîné l’épuisement des ressources naturelles, des problèmes environnementaux et une masse de plus en plus conséquente de déchets.

À l’inverse, l’économie circulaire vise à diminuer le gaspillage et à optimiser la valeur des produits. Cette voie à suivre a un impact dans de nombreux domaines. Beaucoup de ressources naturelles s’épuisent et deviennent de plus en plus rares. La réutilisation, la réparation et le recyclage des matériaux contribuent à limiter le recours à ces ressources naturelles ainsi qu’à réduire l’impact négatif sur l’environnement. En tant qu’entrepreneur, vous en tirez également profit car le recyclage et la réutilisation des matériaux requièrent souvent moins d’énergie que l’acquisition et le traitement de nouvelles matières premières. Ces procédés permettent de diminuer les émissions de gaz à effets de serre et contribuent à lutter contre le changement climatique. En luttant contre la dépendance à l’égard des ressources naturelles épuisables, votre entreprise est moins exposée aux fluctuations de l’offre et des prix des matériaux.

« Innovation »

L’un des avantages de l’économie circulaire est de diminuer considérablement la production de déchet. Les matériaux sont conçus pour une plus longue utilisation, un démontage et un recyclage plus faciles. Cela réduit la mise à la décharge et l’incinération des déchets, ainsi que, par corollaire vos coûts.

Une économie circulaire stimule de nouveaux modèles d’entreprises, comme les services basés sur le partage, la réparation et la rénovation des produits, ce qui offre de nouvelles opportunités aux entreprises et crée de l’emploi.

La transition vers une économie circulaire favorise aussi l’innovation dans la conception de produits, la technologie et la logistique. Grâce à ce modèle, les entreprises sont encouragées à réfléchir à des solutions durables.

En utilisant et en préservant les ressources de manière plus efficace, l’économie circulaire garantit aux générations futures de pouvoir profiter des mêmes ressources et d’une prospérité similaire. De plus en plus de consommateurs et de parties prenantes attachent de l’importance à la durabilité et à l’écoresponsabilité. Une approche circulaire peut donc aider votre entreprise à se forger une réputation positive et à attirer les clients qui accordent de l’importance à la durabilité.

« Auto-évaluation »

En résumé, l’économie circulaire constitue la voie à suivre, puisqu’elle propose une approche holistique, qui combine la durabilité, la croissance économique et la prospérité. Le passage à ce modèle requiert une collaboration entre les pouvoirs publics, les entreprises et la société mais il offre des avantages considérables à long terme, que ce soit pour l’environnement, l’économie ou la société. Les pouvoirs publics encouragent et soutiennent les entreprises qui investissent dans la durabilité et la circularité, par des règlements et des lois, des subsides et des avantages fiscaux. Le site « Devenir circulaire » du SPF Economie recense la majorité de ces aides dans sa boite à outils.

Dans le cadre du plan de reprise et de résilience de la Belgique, financé par l’Union européenne, le SPF Economie entend soutenir les entrepreneurs dans leur transition vers ce modèle économique. La campagne « Devenir circulaire » met en avant un site web et un outil d’auto-évaluation qui permet aux PME de découvrir leur niveau de circularité. Ce questionnaire vous permet d’analyser où en est votre entreprise en termes d’économie circulaire. Il faut environ 15 minutes pour le remplir. Après quoi, vous recevez un rapport téléchargeable qui reprend votre niveau de circularité, des conseils pertinents pour votre organisation et des liens vers la boîte à outils.

https://devenircirculaire.be.