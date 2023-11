Comment améliorer la performance énergétique de vos bâtiments ?

Les entreprises ont tout intérêt à améliorer la performance énergétique de leurs bâtiments. En effet, une rénovation énergétique permet de réduire les factures d’énergie et les émissions de CO2, ainsi que de maintenir la valeur du bien immobilier. Mais comment s’y prendre concrètement en tant qu’entrepreneur ?

Certificat PEB A d’ici 2050

Selon l’Agence internationale de l’énergie, l’immobilier représente 40 % des émissions mondiales de CO2. L’exploitation des bâtiments compte pour 70 % de ces émissions, la partie restante provient de la construction. Pour atteindre les objectifs climatiques européens d’ici 2050, tous les bâtiments devront avoir une classe énergétique (ou certificat PEB) «A».

170.000 rénovations par an

En Belgique, le défi est plus important que dans nos pays voisins. Cela s’explique par le fait que notre parc immobilier est en moyenne plus grand et plus ancien.

Les foyers belges sont les deuxièmes plus gros émetteurs de CO2 par habitant en Europe. Pour atteindre les objectifs, il faudra rénover 170.000 logements par an. Pour l’immobilier non-résidentiel, le défi est encore plus grand. Il représente 17 % du parc immobilier total de la Belgique et est à l’origine de 26 % des émissions.

Rénovations durables : une obligation, pour les entreprises aussi

Pour accélérer le rythme à l’horizon 2050, les pouvoirs publics durcissent progressivement la réglementation en matière de PEB. Elle est déjà stricte pour les nouvelles constructions, mais des obligations de plus en plus nombreuses s’appliquent aussi aux bâtiments existants. En tant qu’entrepreneur, vous serez bientôt tenu de fournir un certificat de performance énergétique (PEB) si vous voulez vendre ou louer votre bâtiment commercial.

Aperçu de l’impact et du coût des investissements

Mais comment planifier ces investissements ? Comment savoir lesquels auront le plus d’impact sur le certificat PEB ? Et cela se traduit-il toujours par une efficacité énergétique maximale ?

Avec l’ING Sustainable Buildings Guide, les clients professionnels d’ING ont accès à un outil numérique gratuit qui leur donne un aperçu de l’impact et du coût des investissements qui rendront leur bâtiment plus durable. L’outil tient compte des différences législatives en matière de PEB en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles.

Délai d’amortissement de chaque investissement durable

Le tableau de bord intuitif de l’ING Sustainable Buildings Guide indique non seulement l’amélioration de la classe énergétique et la réduction des émissions de CO2, mais aussi le coût de l’investissement et les économies d’énergie annuelles qu’il permet de réaliser. Et cela, pour chaque bâtiment individuellement mais également pour l’ensemble du portefeuille immobilier du client.

Crédits à 100 %

En tant que banque, ING veut aussi aider ses clients à financer ces investissements en leur prêtant 100 % du montant requis à un taux d’intérêt préférentiel.

En combien de temps votre rénovation énergétique sera-t-elle amortie ?

Découvrez l’ING Sustainable Buildings Guide.