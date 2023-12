BMW et MINI électrifient le marché des entreprises

Depuis le 1er juillet 2023, les voitures de société sont de plus en plus souvent 100 % électriques. En sa qualité de leader du marché belge, BMW joue un rôle de pionnier dans ce domaine, notamment avec la toute nouvelle BMW i5 dans le segment professionnel supérieur. « MINI gagne aussi du terrain sur le marché des flottes grâce aux nouvelles Cooper et Countryman électriques », souligne Alain Peers, Corporate & Special Sales Manager chez BMW Group Belux.

Selon les chiffres de la fédération automobile Febiac relatifs aux immatriculations, BMW a de nouveau dominé le marché belge au cours des 10 premiers mois de 2023. « 2023 est un bon millésime : les livraisons ont retrouvé un rythme normal après les différentes crises et nous avons rattrapé notre retard. Mais c’est aussi un grand cru en termes de nouvelles commandes », explique Alain Peers. « Ces bons résultats s’expliquent en partie par le changement de fiscalité. Le 1er juillet 2023 est à marquer d’une pierre blanche: les commandes de véhicules hybrides rechargeables ont explosé. Depuis lors, on assiste à un passage massif aux modèles 100 % électriques. »

La BMW i5 eDrive40 est une voiture électrique puissante qui développe une puissance de 250 kW (340 ch) et un couple de 400 Nm.

De belles performances sur le marché B2B

La marque allemande de luxe doit en grande partie ses bons résultats à sa position sur le marché B2B. « Le marché professionnel (toutes les commandes avec numéro de TVA) représente environ 75 % des ventes de BMW dans notre pays. Le conducteur B2B trouve clairement son bonheur chez nous. Un succès qui s’explique essentiellement par notre forte présence sur le marché du leasing », précise Alain Peers. La popularité de BMW auprès des entreprises et des indépendants ne doit évidemment rien au hasard. « Nous garantissons des valeurs résiduelles intéressantes, un aspect qui joue un rôle prépondérant dans l’attractivité du tarif de leasing. Nous obtenons de bons résultats sur le marché de l’occasion, ce qui se traduit par un loyer mensuel attractif. Nous disposons, en outre, d’un réseau de concessionnaires très professionnels qui mettent quotidiennement tout en œuvre pour offrir un service irréprochable à tous nos clients. »

Des perspectives de croissance chez MINI

MINI a récemment dévoilé les nouvelles Cooper (trois portes) et Countryman (SUV compact) 100 % électriques, qui restent disponibles avec un moteur thermique. « Le profil de MINI est un peu différent. Sa clientèle se compose à environ 50 % de clients privés et à 50 % de clients B2B. Le lancement de tous nos nouveaux modèles électriques laisse entrevoir de belles perspectives de croissance pour les activités B2B. La nouvelle MINI Cooper Electric, par exemple, démarrera à 34 500 euros et offrira une autonomie de plus de 300 ou 400 km. »

La nouvelle famille MINI a fait ses débuts en automne 2023. Cette nouvelle génération vient considérablement gonfler l’offre de modèles électrifiés de notre gamme.

Électrique, mais pas que…

Chez BMW et MINI, vous choisissez la propulsion qui convient le mieux à votre profil de conduite. « Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, le 1er juillet 2023. Le gouvernement belge préconise désormais les voitures de société 100 % électriques. Trois quarts des commandes B2B passées depuis cette date concernent des véhicules électriques. On constate un net changement. Notre modèle électrique d’entrée de gamme iX1, par exemple, a beaucoup de succès. Même constat avec la nouvelle Série 5 Berline récemment lancée : la version entièrement électrique, l’i5, est très prisée. »

De nombreuses marques automobiles s’imposent une date butoir pour passer à l’électrique. BMW Group a choisi de ne pas le faire. « Aucune date concrète n’a été fixée, principalement parce que BMW Group est un acteur mondial. L’objectif de l’Europe est clair : toutes les voitures neuves vendues à partir de 2035 devront être électriques. Mais sur d’autres continents, comme l’Amérique ou l’Asie, il n’y a pas de date butoir. Comme nous vendons nos voitures dans le monde entier, nous continuons à proposer des modèles essence, diesel, hybrides rechargeables et électriques. Avec le prototype iX5 Hydrogen, nous évaluons, par ailleurs, les possibilités qu’offrira l’hydrogène à l’avenir sur des modèles de plus grande taille. »

Que nous réserve 2024 ?

2024 sera une année intéressante pour BMW et MINI. « En ce qui concerne le marché belge, nous nous concentrerons sur la gamme électrique », explique Alain Peers. « L’iX2 arrivera en showroom début 2024. L’i5 Berline, qui vient de faire son entrée sur le marché, sera disponible en version Touring. Ce break électrique est essentiel, car la Belgique est beaucoup plus fervente de Touring que les marchés voisins. Chez MINI, le lancement des nouvelles Cooper et Countryman sera suivi de celui de l’Aceman, un nouveau SUV électrique. » Mais ce n’est pas tout. À partir de 2025, BMW lancera une nouvelle génération de voitures électriques dotées d’une technologie de batterie encore plus performante et d’un design original. Cette « Neue Klasse » accueillera six nouveaux modèles en deux ans.

