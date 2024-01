Audi rend votre voiture de société électrique encore plus attrayante

En 2023, les entreprises ont massivement opté pour la conduite électrique. Une électrification qui devrait sans aucun doute s’accélérer au cours de cette nouvelle année. Audi joue assurément un rôle clé dans cette transition. Grâce aux nouvelles Corporate Editions, les Audi Q4 (Sportback) e-tron et Q8 (Sportback) e-tron deviennent encore plus attractives en tant que voitures de société pour les entreprises.

Plus que jamais, les conducteurs et les entreprises optent désormais pour une voiture de société électrique. Selon les sociétés de leasing, 80 % des nouvelles voitures de société commandées en Belgique sont aujourd’hui 100 % électriques. Cette tendance se poursuivra certainement cette année. Audi donne une nouvelle impulsion à l’électrification grâce aux Audi Q4 (Sportback) e-tron et Q8 (Sportback) e-tron Corporate Editions, des versions très richement équipées et à des prix attractifs, par conséquent parfaitement adaptées aux clients fleet. Le grand gagnant, c’est vous en tant que conducteur ou gestionnaire de flotte.

Populaire Audi Q4 e-tron

L’Audi Q4 e-tron est l’une des voitures électriques les plus populaires dans notre pays. Les raisons de ce succès ? Son design sportif, son intérieur spacieux, sa technologie avancée et son autonomie WLTP pouvant atteindre 550 km (en version Sportback). Pour l’année 2024, la gamme de l’Audi Q4 e-tron bénéficie, notamment, d’un moteur électrique plus efficace, d’un nouveau système d’amortissement et d’une meilleure réponse de la direction. Le système de navigation Audi MMI, les sièges avant chauffants et le hayon électrique sont désormais de série.

L’Audi Q4 45 e-tron Corporate Edition (210 kW) place la barre encore plus haut en termes d’équipement : peinture métallisée, Audi virtual cockpit (instrumentation numérique), caméra de recul, capteurs de stationnement avant et arrière, lane departure warning, etc. Tandis que la Corporate S Edition va encore plus loin avec l’adoption, entre autres, de phares Matrix LED, de clignotants dynamiques avant et arrière, de vitres teintées et d’un projecteur de logo dans les rétroviseurs extérieurs. Cette version utilise la finition S line comme base, ce qui lui procure une allure encore plus sportive.

Luxueuse Audi Q8 e-tron

Vous recherchez encore davantage d’espace et de luxe ? N’hésitez pas à vous rendre chez votre concessionnaire Audi pour découvrir l’Audi Q8 e-tron et sa version Sportback, à la ligne de toit coupée. En comparaison à leurs prédécesseurs, ces SUV électriques haut de gamme bénéficient d’une face avant entièrement redessinée, d’une capacité de charge plus élevée et d’une meilleure capacité de batterie, augmentant l’autonomie à 582 km (Q8 e-tron) et 600 km (Q8 Sportback e-tron). Et ce qui ne gâche rien, ces deux modèles sont assemblés exclusivement à l’usine Audi Brussels de Forest.

Les Corporate Editions sont disponibles sur la Q8 50 e-tron (250 kW) et la Q8 55 e-tron (300 kW), y compris en version Sportback. L’équipement de série impressionne d’emblée, du chaleureux éclairage d’ambiance à la pratique caméra de recul. Le Pack Assistance Tour ajoute de nombreux systèmes d’aide à la conduite, tels que l’adaptive cruise control ou le lane departure assist. Avec la Corporate S Edition, le fleuron de la révolution électrique prend une allure encore plus sportive avec, notamment, des vitres teintées et la finition S line qui caractérise les jantes, les pare-chocs et la grille de calandre. Alors que le toit panoramique en verre renforce le sentiment de luminosité et d’espace, les phares Matrix LED rendent l’éclairage toujours plus efficace.

Encore plus d’atouts

Assurément, les Corporate Editions des Audi Q4 (Sportback) e-tron et Q8 (Sportback) e-tron offrent tous les équipements dont vous avez besoin en tant que conducteur d’une voiture de société. Et ce n’est pas leur seul atout. L’équipement complet et l’excellente image de qualité d’Audi garantissent également une valeur résiduelle élevée ainsi que des tarifs de leasing attractifs. Audi a développé des formules attrayantes de renting financier. D’un point de vue fiscal, en raison de leur déductibilité à 100 %, les Audi électriques se présentent assurément comme un choix judicieux. Convaincu ? Dans ce cas, vous aussi pourriez devenir CEO (Corporate Edition Owner).

