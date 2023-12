À offrir (ou à recevoir) : le whisky Aberfeldy de 25 ans d’âge

Le whisky constitue l’un des cadeaux les plus sympas, même si l’abondance du choix peut vous faire hésiter. Un conseil sur la bouteille qui vous fera marquer des points ? L’édition de luxe festive de la marque écossaise Aberfeldy.

Family Affairs

En 1898, John Alexander et Tommy Dewar, fils d’un célèbre “baron du whisky”, ouvrirent leur propre distillerie au cœur de l’Écosse. Ils l’établirent dans le village d’Aberfeldy et utilisèrent pour leurs créations l’eau de la rivière Pitilie Burn, qui coulait devant leur porte. La distillerie Aberfeldy se fit aussitôt connaître pour sa technique traditionnelle de fermentation longue, mettant parfaitement en valeur les notes miellées, douces et fruitées du breuvage. Un délice au coin du feu. Ou après votre menu de fête.

Une touche d’or

Cette année, la distillerie a 125 ans, et la maison a bien l’intention de marquer l’événement. Elle lance – juste à temps pour Noël – une édition limitée d’un whisky tout à fait unique : l’Aberfeldy 25 Years Old. La douceur caractéristique de la bouteille “ordinaire” est mise en valeur dans cette édition grâce à une maturation de 25 ans en fûts first-fill de sherry Oloroso ! Il s’agit donc d’une œuvre d’art à part entière qui, grâce à son étiquette dorée et festive, mérite une place de choix chez vous. Le prix est aussi plutôt – hum hum – “artistique”, car à 499,99 €*, une telle bouteille est tout à fait exclusive. Notre bon conseil ? Achetez pour vous-même l’Aberfeldy 12 Year Old Goldbar (43,99 € chez les bons marchands de spiritueux) pour le déguster pendant les fêtes. Ce whisky single malt premium de 12 ans d’âge a une saveur douce et mielleuse avec des accents de vanille, de caramel et un soupçon de fumée. Cette variante est également présentée, spécialement pour les fêtes, dans un luxueux coffret doré.

*Attention : l’Aberfeldy 25 Year Old ne peut être commandé que via la boutique en ligne de la marque, qui ne livre qu’au Royaume-Uni. Un bon prétexte pour faire un aller-retour à Londres…

5 infos sur le whisky

Une bouteille de whisky telle que celle-là est un bon moyen d’ouvrir la conversation, alors mieux vaut être préparé·e. Envie d’en mettre plein la vue à l’heure H ? Partagez donc l’une des infos suivantes.

1) Le whisky existe depuis six cents ans

Le whisky tel que nous le connaissons aujourd’hui a été nommé ainsi pour la première fois au 15e siècle. Certains prétendent que les Arabes en sont les véritables inventeurs, mais ce sont les Écossais qui ont fait passer la boisson à la vitesse supérieure. Depuis, le whisky est devenu la boisson nationale et l’un des principaux produits d’exportation de l’Écosse.

2) Il existe plus de 140 distilleries écossaises

Vous ne pourrez pas toutes les visiter, mais celle d’Aberfeldy ne peut manquer sur votre liste.

3) Aberfeldy est surnommé “golden dram”

La brasserie est située au cœur de l’Écosse, sur la rive de la Pitilie Burn. Dans cette rivière, on dit que des particules minérales dorées tourbillonnent, d’où ce surnom. Il explique aussi la présence de l’or sur les étiquettes.

4) Whisky on the rocks ? No way!

Le whisky se boit neat, pur. Sans glace, sans eau, sans mélange, sans aucun ajout ; c’est pur que le whisky révèle toute sa richesse. Bien sûr, vous pouvez aussi l’intégrer dans un cocktail accessible.

5) Un verre pour chaque occasion

Chez vous, vous boirez le whisky dans un verre classique (qui peut aussi servir de verre à eau). Votre whisky est un peu plus cher ou vous avez un événement à fêter ? Vous le boirez alors dans un élégant verre à dégustation Glencairn.

