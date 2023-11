Nature & aventure avec Land Rover RENT

Amoureux de la nature ? Alors prenez la route avec le constructeur britannique de voitures de luxe Land Rover pour une aventure extraordinaire en pleine nature. Vivez une expérience tout-terrain dans le nord de la France ou partez en pleine nature à bord d’un Defender et avec une tente de toit louée via Land Rover RENT. N’attendez plus !

Vous ne faites pas partie des chanceux qui ont un Defender devant la porte ? Pas de souci. Land Rover propose désormais le robuste SUV à la location, avec ou sans tente de toit, via Land Rover RENT. Les propriétaires d’un Defender peuvent également s’inscrire au programme de location pour la seule tente de toit et partir ensuite en toute autonomie. Camper confortablement dans la nature pour se ressourcer ? Ou, au contraire, laisser monter l’adrénaline et braver les éléments de la nature dans un endroit isolé ? Grâce à Land Rover RENT vous pouvez composer votre propre programme sur mesure.

D’ailleurs, camper sur le toit d’un Defender est une expérience unique, loin du sol froid et suffisamment en hauteur pour que les animaux sauvages ne viennent pas troubler votre sommeil.

Mille hectares offroad

Et ce n’est pas tout. Land Rover propose également une expérience tout-terrain au Domaine du Marquenterre, adaptée aussi bien aux conducteurs les plus aventureux et à ceux qui souhaitent juste découvrir les fonctions et les possibilités d’un Defender. Nous avons fait le test et sommes partis au volant d’un Defender loué via Land Rover RENT – mais vous pouvez bien sûr aussi prendre le vôtre – au Domaine du Marquenterre, une magnifique réserve naturelle de mille hectares dans le nord de la France, où Land Rover organise des expériences tout-terrain. Ici, dans la plus grande réserve ornithologique d’Europe entourée par la magnifique Baie de Somme, nous nous abandonnons à l’expertise des instructeurs de conduite Defender.

Un moment, nous roulons en colonne, bien alignés les uns derrière les autres, et l’instant d’après, nous effectuons des virages en huit dans le sable meuble. À chaque fois, nous osons enfoncer un peu plus la pédale de gaz. La voiture fait des zigzags et le sable vole à plusieurs mètres de hauteur autour du 4×4. Du plaisir à l’état pur ! Nous repoussons les limites du Defender et tentons de gravir une pente raide et sinueuse, parfois sans même voir où le chemin nous mène. Les instructeurs de conduite nous donnent des conseils sur la meilleure façon d’emprunter le parcours. Il faut prendre de l’élan, braquer à gauche, puis rapidement à droite et enfin mettre les gaz. Nous n’y parvenons pas la première fois ni la deuxième, et la troisième fois, nous nous embourbons. Dix minutes plus tard, nous sommes sortis de l’ornière. Cela fait partie du jeu et nous apprenons beaucoup. L’esprit d’équipe triomphe.

Le Bear Grylls belge

Le soir, le présentateur de télévision et spécialiste de la cuisine en plein air Bartel Van Riet nous apprend à préparer avec peu de choses un délicieux repas sur feu de bois. Bartel – n’hésitez pas à l’appeler le Bear Grylls belge – a dévoré au cours de ses nombreuses expéditions les plantes et les animaux les plus exotiques et nous apprend à préparer un délicieux morceau de viande rouge ouest-flamande sur un feu de bois. Il l’enduit de graisse d’oie ou de bœuf et l’emballe dans du foin. Le tout peut ensuite être mis sur le barbecue. « Il est important que le foin soit de l’herbe de première coupe », explique Bartel. « C’est alors qu’elle est le plus riche en goût, en arômes ». Nous mettons également des pommes de terre, des carottes et des tomates sur le barbecue. Le feu de bois crépite tandis que le soleil rejoint l’horizon en arrière-plan. Quelques minutes plus tard, nous sirotons un délicieux verre de vin rosé italien et profitons de la vue sur la Baie de Somme. Un peu plus loin, un troupeau de canards s’envole vers le crépuscule. Dans vingt minutes, nous pourrons passer à table. Ce sera la fin parfaite d’une aventure parfaite. Le luxe version moderne…

Attention : il est interdit de camper dans le Domaine du Marquenterre, même avec la tente de toit Defender.

